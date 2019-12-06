　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2年接獲逾6千起性侵舉報　　Uber：99.9%乘客安全受保障

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼倫敦交通局在Uber臨時執照期限結束後，宣布不再續發。（圖／路透）

▲倫敦交通局在Uber臨時執照期限結束後，宣布不再續發。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國乘車公司優步（Uber Technologies Inc）因為搭乘的安全性而飽受批評，開始致力於安全性報告。今年的報告在5日發表，從2017年到2018年的美國服務地區中，共收到了5981起有關於性騷、性侵案件的指控報告，其中有多達464起是屬於性侵案件。

報告顯示，女性受害者佔89％，男性受害者佔8％，而性別少數群體的受害者不到1％，在2018年裡5項有關於性騷、性侵環節最嚴重的指控中，與2017年相比下降16%。

Uber公司在報告中，嘗試用乘車總次數與指控數量做量化統計，宣稱在2017年、2018年的23億搭乘紀錄中，有99.9%的乘客在乘車過程中沒有發生過意外，以及司機回報次數佔總案例的56%，與乘客回報次數相近。

▲▼租賃業者抗議Uber條款。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣租賃業者抗議Uber條款。（圖／記者賴文萱攝）

許多乘車公司起初對於聘用的資格篩選不嚴謹，幾乎只要擁有車輛就可以成為司機，但隨著越來越多的社會案件出現，才開始檢討公司的資格審核是不是有問題。

倫敦交通局曾在9月向Uber發送為期2個月臨時執照，但由於Uber所引發的安全問題在這段期間的觀察下來，結果令人不甚滿意，於是在11月26日宣布，將不再為Uber發放營運執照。

根據《紐約時報》報導，Uber首席法律官托尼·韋斯特（Tony West）表示，Uber還有更多工作要做，自2017年以來安全團隊規模已經擴大2倍，團隊人數達到300人，並計劃繼續擴大規模，緊接著2020年將與反性侵犯組織合作，建立一條專線，來為乘客的安全做更進一步的保護。

ET快訊
冬天日本旅遊這樣穿…秒被當作觀光客！8成當地人：不好看
獨／低溫16度…謝和弦一下車霸氣脫光！下秒狂嗆：柯文哲沒LP
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不顧家人反對硬要嫁！　「甜蜜新婚13天」新娘陳屍天花板上

被關14年！被害人素描揭CIA「6酷刑手段」　肉體+精神雙折磨逼失控

【黃寶慧】慧眼看天下／ 彭博搶攻白宮來勢洶洶　民主黨初選再添變數

2年接獲逾6千起性侵舉報　　Uber：99.9%乘客安全受保障

SK董事長崔泰源外遇要離婚　妻提700萬撫慰金、分350億元股權

印度女控告性侵犯準備出庭　途中遭報復「全身90%燒傷」

法國罷工80萬人上街反退改　教職員：我在拯救每個月數百歐元的養老金

性侵焚燒女獸醫還想逃！　4男重返現場「奪警槍狂射」全遭擊斃

陷三角戀！35歲辣媽安排「街頭殊死鬥」　前夫被男友狂砍35刀慘死

電影製片力挺「性侵合法」　狂言：這不嚴重！女性就該配合滿足

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

不顧家人反對硬要嫁！　「甜蜜新婚13天」新娘陳屍天花板上

被關14年！被害人素描揭CIA「6酷刑手段」　肉體+精神雙折磨逼失控

【黃寶慧】慧眼看天下／ 彭博搶攻白宮來勢洶洶　民主黨初選再添變數

2年接獲逾6千起性侵舉報　　Uber：99.9%乘客安全受保障

SK董事長崔泰源外遇要離婚　妻提700萬撫慰金、分350億元股權

印度女控告性侵犯準備出庭　途中遭報復「全身90%燒傷」

法國罷工80萬人上街反退改　教職員：我在拯救每個月數百歐元的養老金

性侵焚燒女獸醫還想逃！　4男重返現場「奪警槍狂射」全遭擊斃

陷三角戀！35歲辣媽安排「街頭殊死鬥」　前夫被男友狂砍35刀慘死

電影製片力挺「性侵合法」　狂言：這不嚴重！女性就該配合滿足

國民黨再赴外交部抗議楊蕙如案　藍委手遭夾傷竟導致「壓迫性窒息」送醫

快訊／傳總統立委選舉「一毛都沒給」為選後盤算　國民黨駁斥

跑行程遇內湖大塞車　朱立倫：柯文哲的盲腸會造成肚子痛

偶遇「韓團超夯男神」！　素顏發現被偷拍「瞬間反應」秒圈粉

林志玲羞曝Akira「超甜暱稱」！　深V辣趴老公身上「調情動作」狂噴粉紅泡泡

買100萬儲蓄險綁約6年！他期滿「只領回103萬」傻眼...連定存都不如

錯過半年球季！努力找回球感　陳傑憲不去想明年6搶1

電鰻靠「發電」點亮聖誕樹　看它心情來還能調節燈泡亮度

不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」　邱毅主張鞭刑入法

影／聾啞外賣員日拚15小時獲「送單王」　月入43K準備買房

國際熱門新聞

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

每月吃一顆　避孕新藥通過實驗

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

美眾院議長宣布：起草彈劾川普

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！

AirPods Pro買回家被阿金咬爛

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

7歲女童家中遭貓踹！30公尺墜下

男100下鞭刑打到暈　鄉民：繼續打！

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

世界最奇葩藝術！膠帶黏香蕉賣365萬

更多熱門

相關新聞

被害人親自素描　揭CIA酷刑手段

被害人親自素描　揭CIA酷刑手段

為強化反恐，美國（CIA）曾設立黑牢向恐攻疑犯施以酷刑逼供。如今，現年48歲的朱貝達（Abu Zubaydah）是史上第一位嘗到水刑等多種酷刑的受害者，他親自將所有酷刑描繪出，並收錄於一份探討美國嚴刑的報告中。

美韓軍費協商僵持　本月首爾續談

美韓軍費協商僵持　本月首爾續談

搶匪劫快遞貨車　40警車沿路狂追

搶匪劫快遞貨車　40警車沿路狂追

《路透》：美眾院12/12投票彈劾條款

《路透》：美眾院12/12投票彈劾條款

發射地最新衛星圖　北韓測試引擎

發射地最新衛星圖　北韓測試引擎

關鍵字：

Uber優步性侵害性騷擾北美要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

Wanna One有1人因作假票數入選！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面