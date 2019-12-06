《路透》：美眾議院最快12/12投票表決「總統彈劾案條款」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，起草總統彈劾案條款。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

《路透社》於6日獨家報導，2名匿名內部人士表示，美國眾議院司法委員會（Judiciary Committee）最快將於12月12日以前提出正式的彈劾指控，之後交付全院舉行投票。據了解，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於5日上午宣布，將起草總統彈劾案條款。川普對此表示，「如果你們要彈劾我，現在就做，快點！」

根據《路透社》，2名內部人士透露，司法委員會希望，下周初依據彈劾條款，針對總統川普提出正式指控，最快於12月12交付全院，進行投票表決。據了解，由於委員會方面的計畫也還沒有正式確定，因此他們選擇匿名爆料。

▲美國眾議院議長裴洛西認為，川普讓大家「別無選擇」。（圖／達志影像／美聯社）



綜合CNN、BBC報導，民主黨籍眾議院議長裴洛西5日上午表示，「如果我們允許一位總統凌駕於法律之上，絕對是將國家置於危險之中。今天，我要求（司法委員會）主席起草彈劾條款。」她指出，川普「讓我們別無選擇，只能採取行動，因為他再度為了謀取自己的利益破壞選舉。」

裴洛西在事後的記者會上被問到「是否討厭總統」，她嚴正回應，「我不討厭任何人，我還是一直為總統禱告。所以，提到這類字眼時，不要惹我！」

▲美國總統川普（Donald Trump）放話，要求民主黨趕快彈劾他。（圖／達志影像／美聯社）



川普表示，他認為民主黨「瘋了」，「如果你要彈劾我，現在就做，快點！這樣我們才能在參議院舉行一場公正的審判，我們的國家才可以回到常軌，正常運作。」白宮發言人葛里珊（Stephanie Grisham）說，民主黨「應該感到羞恥，我們希望在參議院舉行一場公正的審判。」

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