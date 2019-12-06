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漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

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▲航太龍頭漢翔公司董事長胡開宏表示，漢翔在加拿大航太高峰會上剛拿下Cyclone公司專案成品件為期三年的採購合約，將持續攜手A Team成員往國際搶單，搶攻上看千億的航太商機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲航太龍頭漢翔公司董事長胡開宏表示，漢翔在加拿大航太高峰會上剛拿下Cyclone公司專案成品件為期三年的採購合約，將持續攜手A Team成員往國際搶單，搶攻上看千億的航太商機。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

航太龍頭漢翔公司董事長胡開宏今（6）日表示，漢翔憑藉人機協同的智慧製造，達成98%的高良率，在加拿大航太高峰會上也拿下Cyclone公司專案成品件為期三年的採購合約，將持續攜手A Team成員往國際搶單，也將與長榮、亞航等航空公司洽談維修合作，搶攻上看千億的航太商機。

漢翔公司今天舉行臺灣航太產業與政策論壇，邀請經濟部工業局長呂正華、航太A Team成員董事長、總經理與會；胡開宏於會中分享日前參與加拿大航太高峰論壇之產業資訊。

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漢翔公司在參加加拿大航太高峰會後，與Cyclone Manufacturing在安大略省密西沙加，由董事長胡開宏與Cyclone公司總裁Andrew Sochaj共同簽署Bombardier CL350專案成品件為期三年的採購合約。

面對國際航太產業的激烈競爭，胡開宏說，漢翔的原物料、人事及管銷費用，占成本結構比重最高超過九成，為了讓員工精進產品品質與交期，曾任國防部總督察長的他立下軍事化管理原則，每天早上八點由總經理馬萬鈞率領團隊召開戰情會議，為產能狀況、訂單業務等做出立即決策。

品質正是航太產業勝負的關鍵。漢翔靠著獨步全球的虛擬量測技術，能在製程中全面檢測產品品質，確保製造過程中不會有瑕疵，不僅讓產線生產更有彈性，也能用高良率及準時的交期，成為漢翔打敗國際大廠的利器。

在短短一年內，漢翔生產飛機引擎機匣的檢測成本，不但只需過去的三分之一，產品良率也從原本的88%一舉提升至98%，讓漢翔能在製程中達到全方位品管，也提高產品及生產效能。

胡開宏表示，期望藉參加航太高峰會及擴大航太供應鏈，了解國際航太趨勢及商機，全方位提昇在研發、製造等領域技術，並與客戶、供應商建立長遠穩定之合作伙伴關係，進而提升國內航太產業整體競爭力，一起進軍國際航太供應鏈，成為全球航太重要供應鏈體系。

依據財報，漢翔公司今年前三季稅後純益為14.44億元，每股稅後純益（EPS）為1.53元；法人預估，在軍機與民機維修業務挹注下，可望帶動公司營收獲利成長。

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