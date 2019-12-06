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口服避孕新藥「星形膠囊」！只要吃一次　藥效維持一個月

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▲▼避孕藥當糖吃 浙江3歲女童「月經」來了。（圖／CFP）

▲目前市面上的口服避孕藥雖然方便、便宜，但缺點是若沒有按時服用，效果可能會大打折扣。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

口服避孕藥丸是許多人青睞的有效避孕方式，缺點是必須每天記得服用，否則很有可能意外「鬧出人命」。美國研究團隊開發一種每月服用一次的新型口服避孕藥，宣布已經完成動物活體實驗，未來有機會提供給女性另一種長期避孕的新方式。

綜合外媒報導，由比爾及梅琳達•蓋茲（Bill and Melinda Gates）贊助的研發團隊耗資1300萬美元開發新型口服避孕藥，目的是研發出每月只需要服用一次的避孕藥丸，期待能提供許多開發中國家更佳的節育方案。儘管距離真正上市還需要至少數年時間，但研究團隊宣布已經完成了關鍵的動物活體實驗。

目前，女性如果希望長期維持避孕效果，通常會選擇每周使用一次的避孕貼片、每月一次的陰道環，或是效果能持續數年之久的宮內節育器；而最便宜且方便的口服避孕藥則不能算是「長期避孕」方案，因為藥物通常一天內就會被身體代謝，必須每天定期服用才能維持效果。

報導指出，研究團隊製造出一種可裝入膠囊的藥物輸送系統，其膠囊大小不超過普通的魚油片劑。當吞下這種藥丸後，膠囊溶解並釋放出一種六臂星形的聚酯結構，這種結構能在胃裡停留至少三周時間，並持續釋放出防止懷孕的激素。

日前，哈佛醫學院的特拉弗索博士（Giovanni Traverso）和麻省理工的基爾坦（Ameya Kirtane）等研究者將成果發表在《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊上。

據報導，研究團隊對6頭母豬進行兩種新藥物測試，之後觀察母豬體內的激素水準，然後將數據與5頭每天服用口服避孕藥的母豬激素水準互相比較。研究發現，相比普通口服避孕藥，兩種新藥的激素釋放速度更慢、時間更長，直到第21天，仍與口服避孕藥在第一天的表現相當。

匹茲堡大學婦產科與生殖科學系的計劃生育專家碧翠斯•陳（Beatrice Chen）表示，這種新藥有很大的潛力，但在進行人體實驗前，仍得進行許多其他的安全性實驗，包括驗證不同種類賀爾蒙的合適劑量、膠囊的溶解程度如何，以及膠囊是否在所有人體內的溶解方式均相同。

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