理財周刊／舊時王謝堂前燕　飛入尋常百姓家

文／林友銘

十一月專欄中我們提到「十月多頭聖嬰，十一空頭抵抗」，但當時市場明明還沉醉在台積電好棒棒的氛圍中，同時大家對熊來了的觀點猶如狼來了一般……。

結果盤勢就在大家「備周則意怠，常見則不疑」下，分別於十一月十一日及十一月二十九日出現兩根戲劇性的長黑Ｋ，讓台股出現跌破月線後的短頭型態。

觀察兩根長黑的籌碼結構：十一月十一日雖大跌一五二點，但外資現貨當日仍買超三十二億，期貨增多一五二口，整體OI維持在五萬二二六三口的健康水位，自然市場視為正常的漲多洗盤。但後者的十一月二十九日跌點一二七點雖沒有十一月十一日來得大，但外資現貨大賣一二七億，多單減少五八七○口，整體OI降到三萬五八四三口，拉警報的味道就十分濃烈。

請繼續往下閱讀...

大家要知道，外資結構性商品ETF連結到台灣50的基本多單水位大致在三萬三千至三萬六千口之間，故十一月二十九日留下的OI水位三萬五八四三口，形同已經偏空操作了。

至於兩根長黑Ｋ之間有沒有因果關係？抑或是早在黑Ｋ之前，已有警訊？且聽我一個另類且深喉嚨的分析，這能解釋為何有將近三分之二的個股在本波被邊緣化連動都不動：

9/4~11/6的聖嬰現象

觀察今年台股走勢，嚴格來講一至八月是在做二○一八年高點一一二七○的平反，而真正突破性的進展，市場皆認為是台積電法說的帶動。但殊不知，法說會是在十月十七日召開，但早在法說之前的九月四日，台股收在一○六五七後即開始一波高角度的攻擊(大家可以對照Ｋ線)，而這波攻擊的休息甚至結束點，在十一月六日的一一六六八似乎已看到，所以我才謂「聖嬰現象」。

這個論點的基礎，由圖一的「台股與台幣的配合圖」最能佐證。

從圖中可明顯發現：九月四日前的台幣對台股無一定影響，換言之，什麼幣升熱錢效應或是幣貶匯兌收益沒有一定關聯。但九月四日後，幣升股漲熱錢入台效應就十分明顯。而台幣是在十一月六日後開始止升回貶，十一月六日正好也是台股指數在一一六六八本波高點的日期。

在追蹤九月四日至十一月六日這波熱錢為何入台時，赫然發現與香港反送中事件存在微妙的關聯。

反送中事件肇始於今年二月，但我認為事件延燒到不可收拾的亂局是在九月份展開，之前都屬於撤資醞釀期，直到九月一日的香港機場壓力測試(敦克爾克大撤退)、九月二日的全港開學日大罷課、九月四日的林鄭反拒絕調查港警濫權案後，國際資金才「切心」認為香港不再是國際金融的安全避風港，於是撤退至台尋求庇護變成刻不容緩之事。

而這波熱錢撤港在十一月六日的林鄭強烈譴責暴力後達到高峰，因為接下來港府或中方採取強烈以暴制亂的手段是可預見，於是熱錢撤出的動作自然會暫緩，連帶台股的漲勢就要停歇或結束。這和當時波灣戰爭不用等到事件結束，當美方開始調兵的同時，就是股漲之時是一樣的道理。

若上述論點大家能嘗試接受，接下來的分析就更有趣了，因為在投資領域上被「制約」是一件非常可怕的事，但偏偏這段期間市場多心甘情願被制約。

這波低本益比、高殖利率股當真是主流？

主管單位解釋台股向好，因為低本益比、高殖利率的緣故，所以吸引外資進場。而台股目前為止的平均本益比為十八．八倍、平均殖利率四．○四％，確實較美股、陸股、日股為優質，故這個說法也一直被市場深信不疑。

但觀察九月四日至十一月六日這段期間，漲勢最兇的當屬幾個族群：台積電概念股(台積電、聯發科、家登等)、鴻海、PCB(華通、台表科)與被動元件，但它們全都是低本益比、高殖利率的族群嗎？答案是不！至少台積電、聯發科、家登、華通都不是！

(1)台積電：

外資花旗估今、明、後年的EPS分別為十三．三元、十六．七元、十八．七元，而目標價上看三六四元；這個目標價推算下來，反映今、明、後年的本益比為二七．四倍、二一．八倍與十九．五倍。即便用後年最好的EPS來推算本益比，也絕對高於平均的十八．八倍，算低嗎？

再來看看台積電若今年分季配息如期共配發十二．五元，則目標價三六四元時殖利率為三．四三％，低於平均的四．○四％，算高嗎？

當然大家會說因為台積電是國際龍頭級的公司，先進製程打掛了三星、英特爾與格羅方德，所以它值這個價。好，那我們再繼續分析下去……

(2)華通：

今、明兩年法人估最高EPS為四元，配息○．八元，本波股價最高四五．四五元，換算下來的本益比為十一倍，低於台股平均，漲得有理，但殖利率為一．七六％卻低於平均，如何解釋？

(3)家登：

今、明兩年法人估最高EPS為五元，配息○．二五三八元，本波最高點股價為一三七．五元，換算下來本益比為二七．五倍高於台股平均，殖利率為○．一八％遠低於平均，但為何漲？

所以這波資金集中化在少數族群的漲法，絕對不是選前作多官方說法那套。那早在九月四日台積電法說會前就啟動的資金行情，到底是憑藉什麼邏輯發展出來的？圖二有完整的解釋。

簡單來說，今年景氣著實不好，觀察台積電、聯發科、鴻海與被動元件的第三季財報，獲利的成長性都平平。但九月四日至十一月六日期間的股價就是看回不回一直漲，唯一的理由就是市場對它們的本益比接受度升高，投資術語謂之「Rerating」。但凡只有龍頭級具競爭力的老牌公司才有如此待遇，所以其他不是龍頭級的公司，即便具備低本益比、高殖利率條件，就是不被熱錢青睞。

這種調性或許年輕一輩的投資人沒有強烈fu，但只要在股市待過二十年以上時間者，就會有似曾相識的感受。所以筆者大膽推論：九月四日至十一月六日的漲勢來自香港撤出後入台的熱錢，而這批熱錢就是當初二○○○年政黨變天後離台而駐足在中港一地的資金，事隔二十年後再度回台。但許多新公司它們多已不熟悉，故只能針對還認識的老牌公司中去篩選投資標的，然後烘托市場消息，形成資金集中化的行情結構。

最終，這批熱錢在十一月六日後開始「暫緩」入台，十一月六日至二十八日台股開始量縮盤整，中間只有十一月二十六日因MSCI降權而擠出來的大量，但畢竟只是曇花一現。後頭十一月二十九日出現第二根 長黑Ｋ形成破月線走勢，正式為本波聖嬰行情畫下休止符。

舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家

行情從十一月二十九日往下修正的可能性在逐漸升高中，接下來前波選股邏輯不復存在下，還留在場內的游資極有可能會自動往另一個邏輯靠攏：就是真正三低族群(低本益比、低基期、低價)反市場崛起的時機來臨。這就是為什麼本文要用「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」來破題的道理。

三低族群如何觀察？大家不妨從十一月二十九日盤勢大跌時，能抗跌或領漲的個股中做篩選。以下列舉可能的方向供讀者參考：

1.石英元件：希華(2484)

2.系統整合：聚碩(6112)

3.車電相關：和大(1536)、東浦(3290)、立凱-KY(5227)

【更多精采內容，請見《理財周刊》1006期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】