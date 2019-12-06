　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／舊時王謝堂前燕　飛入尋常百姓家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／林友銘

十一月專欄中我們提到「十月多頭聖嬰，十一空頭抵抗」，但當時市場明明還沉醉在台積電好棒棒的氛圍中，同時大家對熊來了的觀點猶如狼來了一般……。

結果盤勢就在大家「備周則意怠，常見則不疑」下，分別於十一月十一日及十一月二十九日出現兩根戲劇性的長黑Ｋ，讓台股出現跌破月線後的短頭型態。

觀察兩根長黑的籌碼結構：十一月十一日雖大跌一五二點，但外資現貨當日仍買超三十二億，期貨增多一五二口，整體OI維持在五萬二二六三口的健康水位，自然市場視為正常的漲多洗盤。但後者的十一月二十九日跌點一二七點雖沒有十一月十一日來得大，但外資現貨大賣一二七億，多單減少五八七○口，整體OI降到三萬五八四三口，拉警報的味道就十分濃烈。

請繼續往下閱讀...

大家要知道，外資結構性商品ETF連結到台灣50的基本多單水位大致在三萬三千至三萬六千口之間，故十一月二十九日留下的OI水位三萬五八四三口，形同已經偏空操作了。

至於兩根長黑Ｋ之間有沒有因果關係？抑或是早在黑Ｋ之前，已有警訊？且聽我一個另類且深喉嚨的分析，這能解釋為何有將近三分之二的個股在本波被邊緣化連動都不動：

9/4~11/6的聖嬰現象

觀察今年台股走勢，嚴格來講一至八月是在做二○一八年高點一一二七○的平反，而真正突破性的進展，市場皆認為是台積電法說的帶動。但殊不知，法說會是在十月十七日召開，但早在法說之前的九月四日，台股收在一○六五七後即開始一波高角度的攻擊(大家可以對照Ｋ線)，而這波攻擊的休息甚至結束點，在十一月六日的一一六六八似乎已看到，所以我才謂「聖嬰現象」。

這個論點的基礎，由圖一的「台股與台幣的配合圖」最能佐證。

從圖中可明顯發現：九月四日前的台幣對台股無一定影響，換言之，什麼幣升熱錢效應或是幣貶匯兌收益沒有一定關聯。但九月四日後，幣升股漲熱錢入台效應就十分明顯。而台幣是在十一月六日後開始止升回貶，十一月六日正好也是台股指數在一一六六八本波高點的日期。

在追蹤九月四日至十一月六日這波熱錢為何入台時，赫然發現與香港反送中事件存在微妙的關聯。

反送中事件肇始於今年二月，但我認為事件延燒到不可收拾的亂局是在九月份展開，之前都屬於撤資醞釀期，直到九月一日的香港機場壓力測試(敦克爾克大撤退)、九月二日的全港開學日大罷課、九月四日的林鄭反拒絕調查港警濫權案後，國際資金才「切心」認為香港不再是國際金融的安全避風港，於是撤退至台尋求庇護變成刻不容緩之事。

而這波熱錢撤港在十一月六日的林鄭強烈譴責暴力後達到高峰，因為接下來港府或中方採取強烈以暴制亂的手段是可預見，於是熱錢撤出的動作自然會暫緩，連帶台股的漲勢就要停歇或結束。這和當時波灣戰爭不用等到事件結束，當美方開始調兵的同時，就是股漲之時是一樣的道理。

若上述論點大家能嘗試接受，接下來的分析就更有趣了，因為在投資領域上被「制約」是一件非常可怕的事，但偏偏這段期間市場多心甘情願被制約。

這波低本益比、高殖利率股當真是主流？

主管單位解釋台股向好，因為低本益比、高殖利率的緣故，所以吸引外資進場。而台股目前為止的平均本益比為十八．八倍、平均殖利率四．○四％，確實較美股、陸股、日股為優質，故這個說法也一直被市場深信不疑。

但觀察九月四日至十一月六日這段期間，漲勢最兇的當屬幾個族群：台積電概念股(台積電、聯發科、家登等)、鴻海、PCB(華通、台表科)與被動元件，但它們全都是低本益比、高殖利率的族群嗎？答案是不！至少台積電、聯發科、家登、華通都不是！

(1)台積電：
外資花旗估今、明、後年的EPS分別為十三．三元、十六．七元、十八．七元，而目標價上看三六四元；這個目標價推算下來，反映今、明、後年的本益比為二七．四倍、二一．八倍與十九．五倍。即便用後年最好的EPS來推算本益比，也絕對高於平均的十八．八倍，算低嗎？

再來看看台積電若今年分季配息如期共配發十二．五元，則目標價三六四元時殖利率為三．四三％，低於平均的四．○四％，算高嗎？

當然大家會說因為台積電是國際龍頭級的公司，先進製程打掛了三星、英特爾與格羅方德，所以它值這個價。好，那我們再繼續分析下去……

(2)華通：
今、明兩年法人估最高EPS為四元，配息○．八元，本波股價最高四五．四五元，換算下來的本益比為十一倍，低於台股平均，漲得有理，但殖利率為一．七六％卻低於平均，如何解釋？

(3)家登：
今、明兩年法人估最高EPS為五元，配息○．二五三八元，本波最高點股價為一三七．五元，換算下來本益比為二七．五倍高於台股平均，殖利率為○．一八％遠低於平均，但為何漲？

所以這波資金集中化在少數族群的漲法，絕對不是選前作多官方說法那套。那早在九月四日台積電法說會前就啟動的資金行情，到底是憑藉什麼邏輯發展出來的？圖二有完整的解釋。

簡單來說，今年景氣著實不好，觀察台積電、聯發科、鴻海與被動元件的第三季財報，獲利的成長性都平平。但九月四日至十一月六日期間的股價就是看回不回一直漲，唯一的理由就是市場對它們的本益比接受度升高，投資術語謂之「Rerating」。但凡只有龍頭級具競爭力的老牌公司才有如此待遇，所以其他不是龍頭級的公司，即便具備低本益比、高殖利率條件，就是不被熱錢青睞。

這種調性或許年輕一輩的投資人沒有強烈fu，但只要在股市待過二十年以上時間者，就會有似曾相識的感受。所以筆者大膽推論：九月四日至十一月六日的漲勢來自香港撤出後入台的熱錢，而這批熱錢就是當初二○○○年政黨變天後離台而駐足在中港一地的資金，事隔二十年後再度回台。但許多新公司它們多已不熟悉，故只能針對還認識的老牌公司中去篩選投資標的，然後烘托市場消息，形成資金集中化的行情結構。

最終，這批熱錢在十一月六日後開始「暫緩」入台，十一月六日至二十八日台股開始量縮盤整，中間只有十一月二十六日因MSCI降權而擠出來的大量，但畢竟只是曇花一現。後頭十一月二十九日出現第二根 長黑Ｋ形成破月線走勢，正式為本波聖嬰行情畫下休止符。

舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家

行情從十一月二十九日往下修正的可能性在逐漸升高中，接下來前波選股邏輯不復存在下，還留在場內的游資極有可能會自動往另一個邏輯靠攏：就是真正三低族群(低本益比、低基期、低價)反市場崛起的時機來臨。這就是為什麼本文要用「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」來破題的道理。

三低族群如何觀察？大家不妨從十一月二十九日盤勢大跌時，能抗跌或領漲的個股中做篩選。以下列舉可能的方向供讀者參考：

1.石英元件：希華(2484)
2.系統整合：聚碩(6112)
3.車電相關：和大(1536)、東浦(3290)、立凱-KY(5227)

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1006期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
中職／洪一中接掌富邦兵符　開創新悍將時代
全校裝冷氣…每位家長「要繳2.4萬」！她收到調查單氣炸
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

等公車、坐捷運也可以辦貸款　華銀數位銀行新增10項功能

先探／謝金河：川普又帶來空襲警報

先探／年終消費旺季　內需high

理財周刊／舊時王謝堂前燕　飛入尋常百姓家

理財周刊／台灣上修GDP　外資買盤回頭

理財周刊／借錢免還

全球風險升溫　日圓成最佳資金避風港

台商注意！大陸運用科技網路　數位資訊查稅如虎添翼

全球最大市值公司將誕生！沙烏地阿美石油IPO籌資7808億元　超越阿里巴巴紀錄

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

等公車、坐捷運也可以辦貸款　華銀數位銀行新增10項功能

先探／謝金河：川普又帶來空襲警報

先探／年終消費旺季　內需high

理財周刊／舊時王謝堂前燕　飛入尋常百姓家

理財周刊／台灣上修GDP　外資買盤回頭

理財周刊／借錢免還

全球風險升溫　日圓成最佳資金避風港

台商注意！大陸運用科技網路　數位資訊查稅如虎添翼

全球最大市值公司將誕生！沙烏地阿美石油IPO籌資7808億元　超越阿里巴巴紀錄

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

南山人壽違反勞基法累計19次　北市勞動局重罰220萬

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

百大集團出爐！鴻海營收冠軍　台積電最會賺

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

高雄銀擬推退休員工優利定存　遭獨董們反對而撤案！

高通投入5G全球上萬名工程師參與

中美晶轉投資台特化獲台積電供應商獎

11家國銀海外聯貸案驚傳踩雷　金管會緊盯持續監控51億元總曝險

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

綠色乖乖台積電也愛用　三地開發入主乖乖公司

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

更多熱門

相關新聞

理財周刊／借錢免還

理財周刊／借錢免還

借錢這件事，講的就是有借有還、再借不難，現在，卻有可以借錢免還的事情，這位善心人士就是香港首富李嘉誠。

台灣上修GDP　外資買盤回頭

台灣上修GDP　外資買盤回頭

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

苗博雅：勞務關係釐清，外送放心

苗博雅：勞務關係釐清，外送放心

聯勝房屋提供優質租賃服務不手軟

聯勝房屋提供優質租賃服務不手軟

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面