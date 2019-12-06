　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／苗博雅：勞務關係釐清晰，外送好放心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

喜歡使用美食外送APP嗎？無論是寒風刺骨，不想外出的天氣，或者趕報告到天昏地黑的深夜，不管何時何地，只要使用美食外送APP，就可以輕鬆獲得熱騰騰的美食！

這兩年台灣美食外送平台興起，生活也越來越方便，但是，近期多起外送員執勤時發生意外的消息，讓大眾關注到外送平台與外送員之間的勞動保障是否合宜。台北市議員苗博雅從新的會期開始，針對外送平台管理規範進行一系列的問政質詢，如：外送員權益保障、消費者食安爭議、外送員與用路人安全等議題。透過市政的質詢，以及各部機關與業主的輔導協商，苗博雅希望大家在追求快速便利的同時，也開始關注外送員的福利與保障。

智慧生活求便利 「懶人經濟」滿地開花

請繼續往下閱讀...

根據經濟部統計處的資料顯示，國內外食人口逐年增加，去年整體餐飲業營業額高達七七七五億元，比過去十年增長兩倍以上，外加行動裝置普及後，美食外送平台APP的使用功能連帶影響消費者的飲食習慣。

在過去，餐點外送服務大多是民眾以電話訂餐後再自行外帶、自取，或者委由餐廳直接外送，但現代人常因工作忙碌、工時長、周遭處於美食沙漠地帶，或者下班疲憊不想出門…等，都可能導致外出取餐的意願減少，外送平台興起正好符合消費者的需求，進而形成一股「懶人經濟」風潮。

二○一八年起，美食外送平台使用量大幅提升大概可歸納幾項重點：餐廳選擇更加多樣化、省時便利、送餐速度快…等等，其中還有一個關鍵在於，外送平台不定期的開放外送折扣優惠，讓民眾習慣平台的便利性，進而對其產生黏著度。平台同時必須面對終端消費者與特約商店的需求，對消費者而言，在意的無非是產品選擇多元、送餐服務速度與品質。

就銷售市場來看，由於外送平台的服務網絡比傳統店家雇用的外送範圍更加廣泛，可以協助特約商店拓展曝光度與消費群提升，市場需求由此可見。

此外，有別於傳統店家的外送員，平台外送員生活工作型態自由、門檻低，對於生計較為窘迫的民眾而言，短時間內可以創造最大效益，「這代表現階段的社會層面，有一群人需要透過這類的工作方式改善經濟狀況」，苗博雅表示，曾經看過有帶著孩子接案的外送員，這顯示有部分民眾因為育兒問題，較難尋求一般的正職工作。

對於經濟上有壓力，又無法從事正職工作的人而言，美食外送平台的外送工作時間相對彈性，允許外送員使用零散的時間接案，報酬依據外送員的接單量決定，比領固定薪資更有效解決所需。然而，在此工作型態興起的背後，卻存在著許多風險隱憂。

承攬或僱傭 責任歸屬在哪裡

由於外送平台的經營模式和傳統店家外送員的勞務模式有許多差異，導致店家、外送平台、外送員與消費者之間的關係複雜，連帶影響消費爭議責任歸屬問題。

傳統店家外送員是由店家直接聘雇的勞工，譬如麥當勞或必勝客，外送過程中所發生的任何事情，雇主都需要負連帶責任。相反地，外送平台與外送員、店家和消費者之間的關係就更複雜。

依照勞動基準法的規定，由於僱傭、承攬及委任三種契約中，只有僱傭契約具備從屬性，依照最高法院〈一百零一年台檢上字第一號民事判決〉，一般勞動契約會從寬認定，包含人格、經濟、組織三種從屬性，只要有部分從屬，即被認定為從屬。

勞動部早前針對兩家知名外送平台的勞檢調查提到，兩家平台業者有三個共同點：第一，明文規定外送員若無法出勤，需要在二十四小時內回報公司；第二，穿著制式制服、攜帶具有品牌圖樣的保溫箱；第三，具備組織從屬性。勞動部根據上述三點，認定兩家業者與旗下的外送員屬於僱傭關係，截至目前為止，部分平台業者仍聲稱雙方是屬於承攬關係，才會有外送員與外送平台到底是僱傭還是承攬的爭議。

「僱傭關係和承攬關係之間各自有一些特色，例如：排班限制、形象統一、競業禁止、指揮監督管理等規定，屬於僱傭契約。反之，所有平台都是論件計酬，較接近承攬關係」，苗博雅進一步解釋，業者的相關規定中，有些屬於僱傭條件，有些是承攬條件，平台通常會主張對公司有利的解釋，可是，站在勞動主管機關的立場，是採取從屬性認定，因此，近期許多相關爭議，主管機關和雇主不一致，只能交由法院進行行政訴訟程序判定。

此外，承攬關係的最大關鍵點，還有外送員與平台業者的責任歸屬問題，也就是說，無論外送過程中發生交通事故、消費者爭議或者涉及食安問題，平台有立場主張不為其負責。舉例來說，在過去若是碰到食物中毒問題，無論是外送或自取，就是由店家負責。換作外送平台的外送員，消費者需要自行與店家、外送員和平台三方交涉，這無非是提高消費者的求償難度。

苗博雅建議，在這樣的案件中，平台是主要透過外送獲利的最大受益方，應該負起解決爭議或問題的責任端，負責出面解決、協調在外送過程發生的消費爭議。

針對現階段外送平台與外送員之間最大的爭議，苗博雅指出，並不在於透過法規限定美食外送平台必須是僱傭關係或承攬關係，而是輔導平台選擇符合該公司的商業模式，確立與外送員之間是屬於何種模式的契約，並且落實契約關係中的要件。主管機關只需要針對一種狀況去做處理，杜絕「假承攬真僱傭」不合理現況。

速度換收入 隱形的風險

除了消費糾紛可能難解、平台與外送員之間的連帶責任關係歸屬狀況外，以機車為主要送餐工具的外送員也會面臨許多隱藏的危機。近期相關的交通事故層出不窮，平台必須開始思考以下幾個成因：首先，平台在外送員正式上線之前，是否確認外送員都熟悉道路安全管理規則；第二，平台接單系統是否變相鼓勵外送員用比較危險的方式賺錢；第三，目前只有針對汽車核發職業駕駛執照，機車並沒有職業駕駛執照的規範；第四，上線的外送員，駕駛觀念參差不齊。

綜觀以上幾點，很難以單一的方式解決外送員的職業安全問題，「主管機關只能以輔導的方式，建立外送員更好的駕駛觀念，設法讓外送平台改變接單規則與評分機制」，苗博雅認為，許多消費者會因為外送員遲到而給予差評，無形中加諸外送員送餐的時間壓力，事故發生的風險也會增加。如果業者可以修改評分機制，讓消費者不會因為外送員非人為因素遲到獲得差評，對於整體產業而言，會有正面的改善效果。

在自由市場的前提下，任何人或企業都可以透過各種方式獲利，同時也需要合理的承擔外部成本，「我們支持企業創新，鼓勵自由發展獲利模式，但是因為食安、道路安全或職業安全等問題所產生的外部成本，業者也要承擔相對應的責任」，苗博雅呼籲，不管是消費者、外送平台或外送人員，都該建立正確的產業價值觀。「誰是獲利方？又是誰付出成本？」釐清之後，主管機關與業者針對該產業現有的負面效應進行討論，找出合適的解決方案，透過現有的法規，促使業者提出相對應的措施，如此一來，無論民眾在整個環節中扮演何種角色，整體社會都會一起受益。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1006期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
潘恒旭臉書曝「20年師徒情」　楊蕙如：和師父吃飯94開心！
居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發
快訊／藍委外交部抗議受傷送急診室　韓國瑜趕赴台大醫院探視
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

台塑四寶今公布11月營收　年減逾2成、創3年新低

2020年美股投資亮點　三大創新題材有望帶來超額報酬

慧洋7艘新船將入隊　毛利率近五成挹注2020營運表現

廣達林百里：AI能助攻精準醫療　但新商業模式還要10年

金融創新！凱基銀推「電子訴訟文書服務平台」　提升聲請效率

遠見／導入新科技　服務力拚「心占率」

遠見／林百里領軍廣達　競逐5G＋AI新世界

理財周刊／外資持倉減少　台股行情到盡頭？

理財周刊／苗博雅：勞務關係釐清晰，外送好放心

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

台塑四寶今公布11月營收　年減逾2成、創3年新低

2020年美股投資亮點　三大創新題材有望帶來超額報酬

慧洋7艘新船將入隊　毛利率近五成挹注2020營運表現

廣達林百里：AI能助攻精準醫療　但新商業模式還要10年

金融創新！凱基銀推「電子訴訟文書服務平台」　提升聲請效率

遠見／導入新科技　服務力拚「心占率」

遠見／林百里領軍廣達　競逐5G＋AI新世界

理財周刊／外資持倉減少　台股行情到盡頭？

理財周刊／苗博雅：勞務關係釐清晰，外送好放心

紅衛兵？民眾黨張渝江提「PTT關站」 　97%鄉民批無理

2019年度代表字選出「亂」！導演李安推薦　12年來第二次獲選

就是要你正！　成醫人工智慧推動【精準醫療】

歐告一年「灌風長大」　爸同姿勢抱懷裡對比：牠一點也不驚喜

冷氣團再襲！週末急凍「低溫下探10度」　全台溼冷→乾冷

哈登全場被包夾單節只有1次出手　仍砍23分退暴龍

烈焰3秒沖天！澳洲野火「驚恐一幕」　消防員轉身拔腿逃

回應「公帑黑韓論」　央廣：秉持平衡報導

資深鄉民暴動啦！dynabook備受期待日系軍規輕薄上市

馬大偉運彩解盤／NBA 快艇@公鹿　挺莊買快艇

財經熱門新聞

南山人壽違反勞基法累計19次　北市勞動局重罰220萬

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

百大集團出爐！鴻海營收冠軍　台積電最會賺

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

高雄銀擬推退休員工優利定存　遭獨董們反對而撤案！

高通投入5G全球上萬名工程師參與

中美晶轉投資台特化獲台積電供應商獎

11家國銀海外聯貸案驚傳踩雷　金管會緊盯持續監控51億元總曝險

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

綠色乖乖台積電也愛用　三地開發入主乖乖公司

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

英鎊匯價升破41元創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

更多熱門

相關新聞

外送妹神轉運「1單賺2杯奶蓋紅」

外送妹神轉運「1單賺2杯奶蓋紅」

一名外送妹這陣子總碰上奧客，使得工作中格外煎熬，沒想到昨天突然轉運，一趟飲料外送，竟賺到2杯奶蓋紅，而老闆和客人的暖心舉動，瞬間鼓舞了她，儘管在寒天中奔波，也有滿滿的動力。

外送收到「翠綠生菜」野味包不住！　網笑：原來是叫菜攤

外送收到「翠綠生菜」野味包不住！　網笑：原來是叫菜攤

點外送踩雷竟給5顆星　他曝評分邏輯

點外送踩雷竟給5顆星　他曝評分邏輯

外送員鑰匙被偷！調監視器見傻眼畫面

外送員鑰匙被偷！調監視器見傻眼畫面

關鍵字：

理財周刊外送

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面