理財周刊／苗博雅：勞務關係釐清晰，外送好放心

文／洪寶山

喜歡使用美食外送APP嗎？無論是寒風刺骨，不想外出的天氣，或者趕報告到天昏地黑的深夜，不管何時何地，只要使用美食外送APP，就可以輕鬆獲得熱騰騰的美食！

這兩年台灣美食外送平台興起，生活也越來越方便，但是，近期多起外送員執勤時發生意外的消息，讓大眾關注到外送平台與外送員之間的勞動保障是否合宜。台北市議員苗博雅從新的會期開始，針對外送平台管理規範進行一系列的問政質詢，如：外送員權益保障、消費者食安爭議、外送員與用路人安全等議題。透過市政的質詢，以及各部機關與業主的輔導協商，苗博雅希望大家在追求快速便利的同時，也開始關注外送員的福利與保障。

智慧生活求便利 「懶人經濟」滿地開花

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根據經濟部統計處的資料顯示，國內外食人口逐年增加，去年整體餐飲業營業額高達七七七五億元，比過去十年增長兩倍以上，外加行動裝置普及後，美食外送平台APP的使用功能連帶影響消費者的飲食習慣。

在過去，餐點外送服務大多是民眾以電話訂餐後再自行外帶、自取，或者委由餐廳直接外送，但現代人常因工作忙碌、工時長、周遭處於美食沙漠地帶，或者下班疲憊不想出門…等，都可能導致外出取餐的意願減少，外送平台興起正好符合消費者的需求，進而形成一股「懶人經濟」風潮。

二○一八年起，美食外送平台使用量大幅提升大概可歸納幾項重點：餐廳選擇更加多樣化、省時便利、送餐速度快…等等，其中還有一個關鍵在於，外送平台不定期的開放外送折扣優惠，讓民眾習慣平台的便利性，進而對其產生黏著度。平台同時必須面對終端消費者與特約商店的需求，對消費者而言，在意的無非是產品選擇多元、送餐服務速度與品質。

就銷售市場來看，由於外送平台的服務網絡比傳統店家雇用的外送範圍更加廣泛，可以協助特約商店拓展曝光度與消費群提升，市場需求由此可見。

此外，有別於傳統店家的外送員，平台外送員生活工作型態自由、門檻低，對於生計較為窘迫的民眾而言，短時間內可以創造最大效益，「這代表現階段的社會層面，有一群人需要透過這類的工作方式改善經濟狀況」，苗博雅表示，曾經看過有帶著孩子接案的外送員，這顯示有部分民眾因為育兒問題，較難尋求一般的正職工作。

對於經濟上有壓力，又無法從事正職工作的人而言，美食外送平台的外送工作時間相對彈性，允許外送員使用零散的時間接案，報酬依據外送員的接單量決定，比領固定薪資更有效解決所需。然而，在此工作型態興起的背後，卻存在著許多風險隱憂。

承攬或僱傭 責任歸屬在哪裡

由於外送平台的經營模式和傳統店家外送員的勞務模式有許多差異，導致店家、外送平台、外送員與消費者之間的關係複雜，連帶影響消費爭議責任歸屬問題。

傳統店家外送員是由店家直接聘雇的勞工，譬如麥當勞或必勝客，外送過程中所發生的任何事情，雇主都需要負連帶責任。相反地，外送平台與外送員、店家和消費者之間的關係就更複雜。

依照勞動基準法的規定，由於僱傭、承攬及委任三種契約中，只有僱傭契約具備從屬性，依照最高法院〈一百零一年台檢上字第一號民事判決〉，一般勞動契約會從寬認定，包含人格、經濟、組織三種從屬性，只要有部分從屬，即被認定為從屬。

勞動部早前針對兩家知名外送平台的勞檢調查提到，兩家平台業者有三個共同點：第一，明文規定外送員若無法出勤，需要在二十四小時內回報公司；第二，穿著制式制服、攜帶具有品牌圖樣的保溫箱；第三，具備組織從屬性。勞動部根據上述三點，認定兩家業者與旗下的外送員屬於僱傭關係，截至目前為止，部分平台業者仍聲稱雙方是屬於承攬關係，才會有外送員與外送平台到底是僱傭還是承攬的爭議。

「僱傭關係和承攬關係之間各自有一些特色，例如：排班限制、形象統一、競業禁止、指揮監督管理等規定，屬於僱傭契約。反之，所有平台都是論件計酬，較接近承攬關係」，苗博雅進一步解釋，業者的相關規定中，有些屬於僱傭條件，有些是承攬條件，平台通常會主張對公司有利的解釋，可是，站在勞動主管機關的立場，是採取從屬性認定，因此，近期許多相關爭議，主管機關和雇主不一致，只能交由法院進行行政訴訟程序判定。

此外，承攬關係的最大關鍵點，還有外送員與平台業者的責任歸屬問題，也就是說，無論外送過程中發生交通事故、消費者爭議或者涉及食安問題，平台有立場主張不為其負責。舉例來說，在過去若是碰到食物中毒問題，無論是外送或自取，就是由店家負責。換作外送平台的外送員，消費者需要自行與店家、外送員和平台三方交涉，這無非是提高消費者的求償難度。

苗博雅建議，在這樣的案件中，平台是主要透過外送獲利的最大受益方，應該負起解決爭議或問題的責任端，負責出面解決、協調在外送過程發生的消費爭議。

針對現階段外送平台與外送員之間最大的爭議，苗博雅指出，並不在於透過法規限定美食外送平台必須是僱傭關係或承攬關係，而是輔導平台選擇符合該公司的商業模式，確立與外送員之間是屬於何種模式的契約，並且落實契約關係中的要件。主管機關只需要針對一種狀況去做處理，杜絕「假承攬真僱傭」不合理現況。

速度換收入 隱形的風險

除了消費糾紛可能難解、平台與外送員之間的連帶責任關係歸屬狀況外，以機車為主要送餐工具的外送員也會面臨許多隱藏的危機。近期相關的交通事故層出不窮，平台必須開始思考以下幾個成因：首先，平台在外送員正式上線之前，是否確認外送員都熟悉道路安全管理規則；第二，平台接單系統是否變相鼓勵外送員用比較危險的方式賺錢；第三，目前只有針對汽車核發職業駕駛執照，機車並沒有職業駕駛執照的規範；第四，上線的外送員，駕駛觀念參差不齊。

綜觀以上幾點，很難以單一的方式解決外送員的職業安全問題，「主管機關只能以輔導的方式，建立外送員更好的駕駛觀念，設法讓外送平台改變接單規則與評分機制」，苗博雅認為，許多消費者會因為外送員遲到而給予差評，無形中加諸外送員送餐的時間壓力，事故發生的風險也會增加。如果業者可以修改評分機制，讓消費者不會因為外送員非人為因素遲到獲得差評，對於整體產業而言，會有正面的改善效果。

在自由市場的前提下，任何人或企業都可以透過各種方式獲利，同時也需要合理的承擔外部成本，「我們支持企業創新，鼓勵自由發展獲利模式，但是因為食安、道路安全或職業安全等問題所產生的外部成本，業者也要承擔相對應的責任」，苗博雅呼籲，不管是消費者、外送平台或外送人員，都該建立正確的產業價值觀。「誰是獲利方？又是誰付出成本？」釐清之後，主管機關與業者針對該產業現有的負面效應進行討論，找出合適的解決方案，透過現有的法規，促使業者提出相對應的措施，如此一來，無論民眾在整個環節中扮演何種角色，整體社會都會一起受益。

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