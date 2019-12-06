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理財周刊／借錢免還

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

借錢這件事，講的就是有借有還、再借不難，現在，卻有可以借錢免還的事情，這位善心人士就是香港首富李嘉誠。

李嘉誠的基金會在十月宣布，捐資十億港幣(約新台幣三九．四億元)幫助當地中小企業，主要因為受到「反送中」運動衝擊，零售、餐飲等觀光業大受影響，所以他的資助對象以「飲食業」、「零售業」、「旅遊業及小販同業」為主，分為三個階段。分別以二億元支援餐飲業、六億元支援零售業，只要能出示合法營業許可證，每家最多可無條件領取六萬港元(約台幣二三．三萬元)，重點是這筆錢完全不需償還。

這個「應急錢」計畫推出後不到兩個月，就有許多餐廳上網分享已收到六萬港元撥款，還附加收到卡片，上面寫著「一點心意，與您共勉」，讓網友看了大呼：「誠哥是世上唯一送錢給你花還說謝謝的人」。此等胸懷，殊屬不易。

請繼續往下閱讀...

自二○○八年富比世雜誌公布香港富豪排行榜二十一年以來，李嘉誠一直都是榜首，年初此榜公布時，李嘉誠身價三一七億美元，比二○一八年的三六○億美元縮水了四十三億美元。但香港發生反送中事件以來，李嘉誠的財富更是在一個月內大幅縮水。

不過，首富之所以是首富，一定有其高瞻遠矚，不會到問題發生時才措手不及，他早在二十五年前就開始把投資分散到歐洲、北美和澳洲多地，在香港經濟受到美中貿易戰和反送中雙重衝擊而萎縮之際，李嘉誠的長和集團是曝險最少的香港企業集團，根據統計，長和集團去年營收只有一○％來自香港事業。

其實，他分攤風險的舉措更早在一九八九年天安門事件後，就開始尋找中國以外的投資，充分實現了投資圭臬：「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。也因為如此，才能蟬聯二十一年香港首富，今日也才有能力資助其他人。

關於捐助一事，李嘉誠表示是「配合政府新宣布的二十億中小企備用資金，期望基金會這十億能起帶頭作用，歡迎各界提供意見，合心合力，集思廣益，一以貫之。」我推廣的理財、理善、理健康，李嘉誠都做到了！尤其在香港陷於危難時挺身而出，首富的財富不只表現在金錢上，而是在善心，充分發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，有為者，亦若是。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1006期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

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