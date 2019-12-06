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先探／明達醫拓展規模　三箭齊發

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（圖／先探投資週刊 提供）

明達醫是國內少數結合光、機、電、軟體研發及系統整合技術能力，開發自有品牌之高階眼科醫療儀器設備商，歷經十年，旗下產品已行銷全球四十餘國。

文／徐玉君

專注於高階眼科醫療儀器設備研發的明達醫，今年底前掛牌上櫃，有別於國內其他醫療設備商，短短十年，整合光學、電子、機構、軟體等跨領域技術，透過幫美國眼科診斷設備大廠代工與技術授權，逐步建立自有眼科儀器相關技術後，創立自有品牌，全球行銷四○餘國；未來除自有品牌、ODM/OEM業務外，亦新增醫療耗材業務，共計三支箭拓展公司營運規模。

眼科儀器產值逐年成長

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成立於二○○九年的明達醫，係由一票專業ＩＴ背景成員所構成，包括董事長王威（明基佳世達集團旗下瑞鼎科技總經理）、總經理莊仲平（明基電通研發協理），營運初期即為美國科林儀器（Optovue）代工「光學同調斷層掃瞄儀」，並大力開發自有產品，於一二年即開發出免散瞳眼底照相機，以自有品牌Crystalvue進行銷售，後續再推出全自動非接觸式眼壓計、全自動免散瞳眼底照相機及全自動非接觸式眼壓計等。目前明達醫眼底照相機及全自動眼壓計等產品，已取得ISO-13485、台灣GMP、KGMP、FDA、日本GMP品質系統認證，且積極拓展自有品牌產品行銷通路，目前代理商已遍布全球四○餘國。國際相關主要競爭大廠包括：德國蔡司（Carl Zeiss）、日本Topcon、日本NIDEK、英國Optos及瑞士Haag-Streit等。

在全球人口持續老化，罹患眼科相關疾病的患者持續大幅增加，根據MedTech報告指出，眼科相關醫療儀器設備將以每年年複合成長率六．二％的幅度持續成長，估計到二○二四年相關儀器設備產值將達四二二億美元。

明達醫由於具備結合關鍵技術與品質管制的成本優勢，陸續獲國際大廠長期ＯＤＭ合約，但是在眼底照相機自有品牌與ＯＤＭ業務發展上如何不產生衝突，王威表示，對國際大廠來說，明達醫還不是甚麼威脅，因此目前仍以亞洲發展自有品牌為基調，先站穩亞洲市場，美國則仍將以ＯＤＭ為主，歐洲目前也有一家最主要客戶，雙軌並不造成衝突。

從公司今年自有品牌出貨占比達三○％，在自有品牌毛利相對ＯＤＭ為高情況下，前三季明達醫毛利率及營益率分別達三八．二二％及十七．四二％，創歷史新高，前三季ＥＰＳ三．二五元。

此外，由於人工智慧（ＡＩ）在醫療領域的應用崛起，未來非專業眼科醫療人員也能判讀眼部病變影像，將加速眼底照相機的普及化。因此，除了眼科醫療領域外，王威也指出，內科、新陳代謝科、健檢中心也開始以眼底照相機篩選因糖尿病造成的視網膜問題。王威指出，明達醫並沒有開發ＡＩ軟體，而是與全球的國際大廠合作，協助醫療儀器設備商對視網膜病變取樣以及人工智能判斷在硬體的研發上發展，也就是在ＡＩ策略上以硬體（光學、機構、電子、軟體與臨床醫學整合技術）為主。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2068期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載
 

（圖／先探投資週刊 提供）

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