先探／2020法人投資錦囊

縱有貿易戰不確定因素衝擊，機構法人對2020年展望不悲觀，除了低利率、資金充沛環境外，5G帶動全球科技成長，台灣廠商左右逢源，股匯市新的一年將雙贏！

文／林麗雪

全球股市即將送走跌宕起伏的二○一九年，展望二○二○年，機構法人預測傾向，保守中有希望，危機中有轉機，在沒有系統性風險及經濟衰退的風險下，加以全球資金寬鬆，來年預料是股債同漲的一年，其中，台灣在企業資金回流、５Ｇ帶動科技產業成長，本土重量級機構預測，台幣將易漲難跌、台股最快明年第一季就能挑戰一二六八二的歷史新高，未來一季台股只要逢拉回都是買點！

美國總統川普與中國簽署貿易協議態度搖擺不定，美中是否如期在十二月十五日簽訂協議出現變數，全球股匯市再出現大震盪，加上十二月十二日英國將舉行大選，並決定是否在明年一月底確定脫歐，短線國際變數多，但看在機構法人眼裡，這可能都是小漣漪。

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國泰投信全球經濟及策略研究處副總王誠宏即直言，過去一年金融市場最害怕的事情都已經發生，未來美中協定仍會是進行式，英國脫歐也終會有解，全球金融市場的不確定性未來將會慢慢淡化。

沒有衰退及系統性風險

要談二○二○年的投資前，就要先搞清楚全球的經濟周期變化。包括王誠宏、富邦金控首席經濟學家羅瑋及兆豐證券協理許家爵都定調，二○二○年全球是低成長、低利率、低通膨的一年，雖有貿易戰及美國總統大選等不確定風險，但全球經濟沒有系統性風險，也沒有衰退的疑慮，來年的全球經濟將在投資人半信半疑中逐漸上揚。

很早就提及全球經濟自金融海嘯以來一直處於新常態的王誠宏直言，即便面臨美中貿易戰，現階段的全球經濟情勢和過去幾次的發展無異，也就是全球經濟仍處於低成長、低通膨、低利率的環境，二○○八年以前的經濟分析樣貌與方式已經在改變，大循環消失，取而代之的是三年一個的小循環，而這次的循環將在今年第四季觸底，並自明年第一季開始好轉，並持續至少二年，還在擔心經濟不好的投資人，王誠宏說，等二○二一年下半年再來擔心不遲！

王誠宏分析指出，歷史上聯準會的貨幣政策從來沒有失敗過，這次亦然，一般而言，聯準會降息六～八個月後貨幣政策就會產生效果，從今年七月起算，明年第一季全球經濟就會開始好轉，市場擔心的系統性風險也根本不存在，因為金融海嘯後，並沒有過度槓桿、過度借貸、過度消費、企業庫存也都控制得很好。

全球將重啟小循環成長

對於利率倒掛及未來一年美國經濟是否進入衰退？王誠宏分析，利率倒掛是升息結束往往會出現的現象之一，美國經濟是否陷入衰退，取決於通膨是否過高，如果美國像今年一樣仍維持低通膨，加上央行進行預防性降息，歷史經驗來看是不可能出現衰退的。

富邦投顧董事長蕭乾祥也分析，美國經濟是否步入衰退，ＩＳＭ非製造業指數（ＮＭＩ）才是觀察重點，據統計，美國經濟貢獻近八成為服務業，ＩＳＭ非製造業指數近二十年來，與美國景氣榮枯關聯密切，目前ＮＭＩ接近前二次景氣進入衰退期前的波動區間下緣，在沒有跌破五十中線前，投資人仍不用太擔心美國景氣衰退的問題，而一旦ＮＭＩ跌破五十中線，則美國景氣進入衰退的疑慮才會大幅升高。（全文未完）

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