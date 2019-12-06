遠見／林百里領軍廣達　競逐5G＋AI新世界

文／陳育晟 攝影／張智傑

50年前來台念書的林百里，或許沒想到會走上創業這條路，更沒想到能建立廣達2400億市值的運算帝國，從移動運算、雲端運算，到AI運算，70歲的林百里如何再創高峰？

11月13日，廣達舉辦今年第三季法說會。70歲的董事長林百里，一樣的徐志摩風文人打扮，一樣的爽朗笑聲，一樣的想法天馬行空，一樣的廣東國語。14年前曾罹患肺腺癌，抗癌成功的他，言談間仍免不了清清喉嚨，卻掩不住好心情。

他的好心情，和廣達第三季財報優於市場預期脫不了關係。廣達累計前三季營收7322.13億元，年增2.9％。毛利率4.7％，營益率1.7％，都比去年同期成長。

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法說會結束不到24小時，《遠見》團隊來到廣達桃園龜山總部。從林百里辦公室旁8樓會議室往外眺，對面的廣達新廠正在大興土木，把整個華亞科技園區點綴得生氣蓬勃。

今年迄今，廣達股價已漲逾21％，市值2400億元，居電子五哥第一。訪問當天，廣達股價63元，創下今年新高，問林百里是否滿意？他說，其實2012年他就決定不要再看股價了，只專心把公司做好，因此突然被問到股價多少時，他一臉錯愕，「我不知道多少耶。」

1949年出生在上海的他，一歲時，父母帶著他和其他四個兄弟姊妹逃往香港。網路維基百科寫著他是調景嶺貧民窟長大的，但他否認，其實他們全家落腳新界大埔區。

後來他就讀國民黨成立的德明中學。據林百里描述，這個學校只有一幢大樓，而且從樓下走到樓頂，可以從幼稚園念到大專畢業。在學校裡遇到啟蒙他欣賞人文藝術的老師，也讓他從小就培養了文化視野。

高中時，喜歡生物、畫圖、物理的林百里，參加香港大學聯考，中文、英文統統不及格。父親對他說，「你糟糕了，就去開計程車吧。」但他後來申請台灣大學電機系卻錄取了。

父親看了分發書，還笑他「一定是分發書寫錯了」，後來確認是真的後，只吩咐他來台灣學點東西，回香港修修電風扇和電視機維生。

豈知，這個決定卻改變了林百里一生。「台灣那麼大，香港很小，」來到台灣的林百里，抱持著課業只要及格的心態，參加攝影社、登山社，每天都玩到開心得不得了。

他也和室友、已故英業達創辦人溫世仁成為「比兄弟還重要」的莫逆之交。個性互補的兩人，大學時期一胖一瘦、相互扶持。在那個「來來來，來台大；去去去，去美國」的年代，不少同學大四時都準備到美國繼續深造。

但家境清寒的他們，沒錢去美國，兩人想了想，「我們也不要輸人家啦，來考個研究所好了，」苦讀幾個月後，兩人都順利考上台大電機研究所。當時念研究所有研究補貼，讓林百里終於可以不用再靠家裡寄錢了。

他的堅持〉纏功拚出廣達帝國

兩人也沒辜負台大，還沒畢業就設計出全台灣第一台電腦，還得到時任行政院長蔣經國「青年獎章」肯定，轟動一時。

碩士畢業時，林百里有點徬徨，問溫世仁該怎麼辦？個性與身材一樣豪氣的溫世仁聽了，不假思索，「我們去創業啊，」聽在個性敏感的林百里耳裡，雖然有些狐疑，但回香港只能當打工仔，他也只能選擇相信了。

溫世仁果然沒讓林百里失望，找來三德集團高家投資，讓兩個窮小子在三愛電子做計算器圓創業夢，可惜待了十個月就因理念不合離開。

後來，兩人又循同模式找到仁寶董事長許勝雄的父親許潮英投資，成立金寶電子，溫世仁當總經理，林百里當總工程師。

1975年，溫世仁和同樣出身三愛電子的葉國一、鄭清和創立英業達。但林百里仍留在金寶韜光養晦，培養獨當一面的能力，直到1988年，才和同樣出身香港的梁次震創辦廣達。

那時，筆記型電腦正要開始發展，就像早期的手機，又大、又笨重、又貴一樣，只有專業業務員與富人才會使用，市場不夠大，使廣達第一年虧損作收。

一開始，塑膠廠嫌廣達剛草創，拒絕代工，逼得林百里跑遍新北市所有塑膠工廠，甚至使出金牛座的「纏功」，在廠房站六小時，才打動對方。

和林百里共事15年的廣達文教基金會執行長徐繪珈形容，儘管科技日新月異，林百里的想法也變來變去，但對於他重視的事，會擇善固執，永遠不放棄。

第一次機遇〉移動運算萌芽，引領筆電熱

林百里過去30年來，緊緊抓住了三次運算商機，讓廣達逐漸茁壯。剛創業時，他掌握的是筆記型電腦的移動運算商機。

看準筆記型電腦一定會發展起來，廣達創業前七年非常辛苦，直到1995年才好轉，當台灣其他代工廠也想投入筆記型電腦生產時，廣達已搶到HP、IBM等大單。1999年成為全球最大筆電代工廠，公司在同年上市，股價一飛沖天到850元。

那時候的他，正好50歲，人生瞬間衝到最高點。但他也因此犯了一些錯。

「太得意啊，就得意忘形，犯了很多錯誤，」林百里口中的「錯誤」，指的就是同年成立的子公司—LCD面板大廠廣輝電子。

當時錢很多，就想轉投資，原以為廣輝的LCD業務能和廣達筆電代工事業相輔相成，但算盤完全打錯。市場上已有三星、LG、夏普、奇美，廣輝論規模和歷史都不成比例，誤入紅海市場，「錯的不能再錯，笨的不能再笨，」廣輝光在2005年前三季就虧損逾17億元，林百里至今想來仍後悔不已。2006年由友達光電合併廣輝。

第二次機運〉雲端運算興起，軟硬通吃

2000年後，雲端運算科技興起，這是林百里看上的第二個新機會。

當筆記型電腦代工成為紅海市場後，他投入雲端伺服器的生產。2006年，亞馬遜、微軟、Google陸續推出雲端服務，不少代工廠仍透過惠普、戴爾大廠接單，但廣達已能跳過這些廠商，直接為亞馬遜、微軟、Google生產「白牌伺服器」，更把連接硬體和應用軟體的韌體設計也一併吃下來。

過去十幾年來雲端商機每年雙位數成長，「我們搭了這個便車，所以業績都是順勢的，沒有逆勢這個事情，」林百里說。2017年廣達已是世界最大的伺服器供應商。

業界人士比喻，雲端運算就像個三層夾餡蛋糕，底層海綿蛋糕是伺服器，最上面有鮮奶油裝飾的則是Facebook、YouTube應用，而中間果醬夾心就是韌體，讓消費者上網時不會斷線。

第三次機運〉AI運算躍進，積極搶攻商機

2004年後，林百里開始與麻省理工學院（MIT）產學合作，他發現MIT從2000年開始研究AI（人工智慧），只是當時運算仍速度很慢，成本很高。

但他相信AI時代終會來臨，開始投入研究，也開啟廣達的第三次AI運算新機運。

2016年由Google研發的AI圍棋軟體AlphaGo，打敗世界冠軍棋士李世乭，喚醒全世界注意到人工智慧的厲害，一時間，零售、醫療、運輸等各個場域，AI成為新顯學。

而且，租用一台AI伺服器每小時只要6美元，成本大幅降低，使不少AI新創企業如雨後春筍般出現。

「這是一個很大革命，我一直很興奮，哇！又來一個好機會，就在我面前，」AI應用大爆發，讓林百里只要一談到AI就眉飛色舞，但也憂心年屆七旬，不知還能陪伴AI走多久，見證AI成長到什麼階段？

這幾年來，林百里每天都像是充飽電的電池，甚至自嘲「研究AI，讓我的頭髮又黑了回來，」他積極思考AI能和廣達有哪些結合，無論在哪裡，說話總三句不離AI。

不過，廣達並不和Google、微軟等AI應用軟體商搶生意，仍以擅長的硬體和韌體為主。

他的創意〉總讓抽象想法成真

廣達文教基金會公共事務處協理朱玉昌觀察，林百里技術底子夠強，雖然有時想法很「夢幻」，一時間旁人聽不懂，但想要什麼就一定要做出來。

例如，一般人總認為自駕車就是有自動駕駛功能的車子，但在林百里眼裡，他看到的是「自駕車是有四個輪子的電腦」，「全世界那麼多車，都是我的電腦」。

林百里特助張以明轉述，林百里認為AI時代，又重現人類歷史的寒武紀，「很多物種不知道為什麼就突然蹦出來，」他相信，AI絕對不是只流行三、四年的詞，更會引領下一波大變革。

但該怎麼把AI概念清楚傳達給員工知道，卻傷透林百里腦筋。一次他在搭飛機時靈機一動，心想可以用飛機解釋廣達在AI時代的角色，馬上要張以明找圖，具體呈現他的想法。

這架飛機就代表了林百里對於AI與5G的大融合願景，由飛行員引領方向，5G是引擎帶動飛機起飛，雲端是機身，乘載相關產業所需要的數據。而乘客是物聯網，他們是整個產業鏈的收入和價值來源，要滿足物聯網的需求，整架飛機才能順利起飛。

圖畫好發布給全公司後，員工全都表示聽懂，讓林百里很有信心，10月底的2019第17屆華人領袖《遠見》高峰會，他就帶著這張圖到現場闡述願景，引起在場貴賓、媒體一致好評，把樂於推廣AI的林百里逗得更樂了。

除了把抽象概念圖像化，林百里還在廣達依消費者AI、雲端AI、工業AI三大主軸設了很多小組，每個月定期和他們開會，隨時有任何想法，也會傳訊息和員工分享。

曾受肺腺癌所苦的林百里，近年也特別重視AI醫療，不僅去年和MIT簽約開發智慧醫療系統，發揮當年找塑膠代工廠的「纏功」，親自跑遍全台醫院談合作，甚至還為了要拉近和醫界的距離，苦心學台語。

林百里每天看電視學，一開始覺得奇怪，為什麼講的是「黑白講」，字幕卻出現「胡說」？不恥下問後，如今台語程度愈來愈進步，「什麼死人骨頭都知道，他們（指廣達同仁）都不敢用台語罵我。」

智慧醫療系統的成績單也一一浮現，和台大、亞東等醫院高層也培養極佳默契。今年9月，與亞東醫院的合作記者會上，林百里蹲在禮物盒後面，等到遠東集團董事長徐旭東目光掃向禮物盒，他突然俏皮地跳起來，讓徐旭東和一列醫師忍不住大笑。

他的願景〉AI＋5G導航未來

展望明年，林百里認為會是5G的起點。他形容，如果AI是一座發電廠，5G就是好幾個智慧電網，會讓物聯網傳輸更順暢，AI的應用和價值也會一一跑出來。因此，廣達的AI將深入到每一條產線，從筆電、穿戴型裝置，到伺服器都有。

除了AI，廣達也為5G做好準備。旗下子公司雲達已與英特爾、紅帽共同開發5G基礎架構，獲日本樂天採用，並申請成為日本第四家電信業者，預計明年可提供5G服務。

該方案只有傳統易利信、諾基亞等電信大廠方案成本的1／5。工研院資通所副所長丁邦安解釋，電信業者的網路流量呈指數型成長，但營收卻沒跟著成長，成本壓力愈來愈大。

該怎麼在不增加成本的前提下，讓5G上路？眾家業者把腦筋動到「白牌化」身上，也就是把一個完整的黑盒子拆解成不同的子系統，包括以伺服器見長的廣達和其他不同領域的台廠，都可在這波商機分杯羹。

面向2020年，除了AI＋5G將引領科技發展，林百里也樂觀預測，中美貿易戰將暫告一段落，而台灣大選也塵埃落定，「會是個好年，讓大家好好做事吧。」

生在上海、長在香港，在台灣發展事業的他，對身上流著三地DNA非常自豪。但骨子裡的他，早認為自己是台灣人。被問及對台灣的感情，他直接用台語回答，「我是台灣人啊。」

林百里帶領廣達走過31年，如今仍天天興奮，還要持續在AI＋5G新局打一場勝仗。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】