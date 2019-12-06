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2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

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▲2019台北金融科技展，集保主打「集保e存摺」月抽萬元禮券，基富通則搬出彭淮南大推「好享退」專案，成功吸引民眾目光。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

2019台北金融科技展，上週五(12/2)熱鬧登場，來自13國的金融、科技與新創業者齊聚一堂，現場超過400個攤位，各有吸睛亮點。

▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼蔡總統在金管會主委顧立雄等人陪同下參觀政府主題館。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）

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日前才在泰國曼谷，奪得亞太電子化成就金獎的集保結算所，近年來力拚數位轉型有成，攤位上大秀廣受投資人好評的「集保e存摺」App 2.0，金管會主委顧立雄也特地到場參觀。

▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲金管會主委顧立雄參觀集保結算所攤位。（圖／記者吳杰澄攝）

「我想它有兩個大重點，第一個重點就是說，透過我們e存摺介面，你能更清楚的一手掌握你資產的配置，第二個部分，所謂投資者權益的保障，讓投資者對所投資的公司，股務訊息的掌握度，能夠進一步地提高。」集保結算所董事長林修銘表示，集保e存摺是因應數位化趨勢、科技應用，所發展出來的，上線至今開通數超過85萬戶，為了提供投資人更完善的服務，集保結算所也積極參酌各方意見與用戶使用心得，持續提升App功能。

▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲集保結算所董事長林修銘表示，「集保e存摺」功能將持續提升。（圖／記者吳杰澄攝）

集保結算所也預告，未來將規劃推出身分認證功能，提供投資人更便捷的開放金融服務。此外，現在只要登入最新版本「集保e存摺」App，不僅能體驗全新功能，還有機會獲得購物金1萬元禮券，若點選「找基金」功能，即可加碼再抽一次，活動到今年12月31號止，將抽出50名幸運得主。

▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲「集保e存摺」App，讓你一手掌握資產配置。（圖／記者吳杰澄攝）

同樣引人注目的還有這一攤，由集保結算所與櫃買中心共同成立的「基富通」，搬出前央行總裁彭淮南的看板，大推「好享退」全民退休投資專案。基富通總經理黃致淵說：「主要是鼓勵我們國人，能夠及早為自己的退休做準備，能夠累積自己的退休金，你越早開始，用定期定額的方式，你可以累積到你需要的退休金！」

▲▼ 2019金融科技展 集保e存摺、基富通好享退夯 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲基富通總經理黃致淵鼓勵國人及早為退休做準備。（圖／記者吳杰澄攝）

為了持續推廣退休理財觀念，基富通平台將再推「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，平台上31檔基金限時申購，享終身申購手續費0.2%的優惠，讓年輕朋友也能輕鬆踏出退休準備的第一步！

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