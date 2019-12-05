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中美晶轉投資台特化獲台積電供應商獎

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▲▼環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／記者周康玉攝）

▲台特化董事長徐秀蘭。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

中美晶轉投資的化學廠台特化於今（5）日於台積電全球半導體盛會的供應鏈管理論壇中，榮獲今年度電子特氣材料類（Specialty Gas Material) 供應商最高榮譽獎（Excellent Performance Award），中美晶總經理暨台特化董事長徐秀蘭親自出席此盛會並上台代表台特化領獎，台特化總經理謝嵩嶽博士亦出席觀禮。

台特化創立於2013年，公司設立於台灣彰化的彰濱工業區，主要生產供應半導體先進製程中沈積矽化合物薄膜所必需的矽乙烷及矽丙烷產品，為全球少數僅有幾家具有量產能力的業者中，唯一擁有年化產能40噸以上的全球單一廠最大供應量。這次榮獲台積電肯定，足以證明對於具有最嚴苛要求的半導體客戶的品質可靠度及供應穩定度。

請繼續往下閱讀...

由於生產電子特氣材料所需的投資金額較高，加上環境及安全的條件要求嚴格，以及生產技術門檻難以突破，長久以來電子特氣材料皆為國外大廠的天下。此次由台灣在地的製造廠台特化榮得台積公司的特氣類最傑出供應商獎項，實屬難得。

展望未來，台特化將持續深耕產品研發和精進技術品質，並將與客戶更緊密的攜手合作，共同發展下世代先進製程所需的特殊材料產品。

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