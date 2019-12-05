外資熱錢連3個月湧入　全年可望挑戰5年來最高紀錄

▲根據金管會統計，今年11月外資累計淨匯入約29.48億美元，連續3個月呈現淨匯入的狀態。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布最新外資動向，今年11月外資淨匯入約29.48億美元（約新台幣906億元），連續3個月呈現淨匯入狀態，今年可望創下淨匯入5年來最高紀錄；截至今年11月底止，外資與陸資累計淨匯入達2,097.625億美元（約新台幣6.4兆元），持續站穩2,000億美元大關。

根據證期局統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人11月單月累計淨匯入約29.48億美元；陸資累計淨匯入約0.005億美元。

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統計顯示，從過去開始統計以來至11月底，外資與陸資累計淨匯入達2,097.625億美元，持續挺在2,000億美元關卡之上，其中外資累計淨匯入2,095.74億美元，陸資累計淨匯入約1.885億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，截至今年11月底，外資累計買超上市股票約1,918.18億元、買超上櫃股票約178億元；陸資累計賣超上市股票10.34億元、買超上櫃股票7.12億元。

中美貿易戰反反覆覆，外界擔憂是否衝擊股市表現，金管會主委顧立雄今天受訪時指出，台灣受到中美貿易戰的傷害並不大，仍有一定程度的獲利，且到今年為止，台股表現相對穩健，加上轉單效應、投資也有回來，高階生產製造移回台灣，推估明年經濟表現可以預期，股市也連帶有可期性。