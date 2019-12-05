影／高通5G旗艦晶片Snapdragon 865四大亮點曝光　電競紅星Ali站台

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記者周康玉／美國茂宜島報導

高通年度驍龍技術高峰會（Snapdragon Summit）今（5）日正式發布旗艦5G晶片Snapdragon 865規格，同時具備先進的5G連網能力、第五代人工智慧引擎、億級畫素的影像處理器、著重電競體驗等四大亮點。其中，AI引擎帶來的即時口譯功能，以及億級的影像處理器最為驚豔；並邀請世界級電競明星Ali Kabbani站台，為晶片的電競體驗加持。

首先，最先進的5G連網能力來自於Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，最高傳輸速度可達7.5 Gbps，是全球第一個從數據機到天線的5G一站式方案，同時支援包括測試驅動開發（TDD）與頻分雙工（FDD）頻段中毫米波（mmWave）與sub-6頻譜頻段，同時支援Sub-6及mmWave 。

▼snapdragon 865導入高通第五代AI引擎。（圖／記者周康玉攝）

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第二，採用第五代高通人工智慧引擎，每秒可達15兆次的運算（TOPS）表現，為前代產品的兩倍。此外，人工智慧即時翻譯功能讓手機可將使用者語音即時翻譯至外語文字或口語。新版高通神經處理開發工具（Qualcomm NeuralProcessing SDK）、Hexagon NN Direct 與高通人工智慧模型強化工具（Qualcomm AI Model Enhancer）讓軟體開發者能更有彈性創新應用程式。

第三，有億級影像影像處理速度。Snapdragon 865的影像訊號處理每秒可達20億畫素，以960 fps超高幀率拍攝無限量高畫質慢動作影片。使用者不僅能拍攝超過十億色階的4K HDR影像和8K影片，同時能捕捉高達二億畫素的照片。另外，高通與Dolby Vision跨界合作，讓Snapdragon 865能夠拍攝HDR影片，畫面可比大銀幕。

▼snapdragon 865的影像處理採Adreno 650 GPU。（圖／記者周康玉攝）

第四，著重電競體驗。由於採用Adreno 650 GPU，效能較前一代的Snapdragon 855相比，繪圖處理速度增加25%、耗電節省35%；且硬體內建功能的Adreno HDR Fast Blend，可加強遊戲畫面合成。透過Snapdragon電競性能引擎（Game Performance Engine）遊戲控制可精細至微秒，並支援動態、預測性即時系統調校，可持續長時間效能。值得一提的是，高通為了強調Snapdragon 865對電競效能的強化，還特別找來全球知名電競團隊myth Esport的玩家Ali Kabbani來站台，為這款旗艦晶片發表炒熱氣氛。

▼高通邀請Myth Esport電競玩家Ali Kabbani到場。（圖／記者周康玉攝）

▼高通驍龍snapdragon技術高峰會Day 2，snapdragon 865技術亮點全程直播。（影／轉自高通活動官網）

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