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不符社會期待！高雄銀擬推退休員工優利定存　遭獨董們反對而撤案

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▲▼東森電視董事長林文淵出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台苯董事長林文淵與經濟部前部長何美玥等高雄銀獨立董事，反對高雄銀所提出的員工退休優利定存方案。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

高雄銀草擬了一項退休優利定存方案，讓退休員工可享優利定存利率，也就是三年期定存利率加3個百分點。但此案遭到薪酬委員會委員反對，反對者包含台苯董事長林文淵、經濟部前部長何美玥等高雄銀獨立董事，此議案因此撤案、掰掰了！

高雄銀今（5）日公告，薪酬委員會的委員暨獨立董事針對高雄銀所提「資深退休人員比照其他泛公股銀行辦理優惠存款專案」提反對或保留意見。

請繼續往下閱讀...

高雄銀表示，所提的方案是退休的員工可以比照其他八大公股銀行一樣，退休金有優利定存，而一般泛公股銀行給退休員工的優利定存是，三年期的定存利率加碼3個百分點，照顧退休員工，目前高雄銀的員工還未享有這項福利，但是基於照顧員工才提此案。

但是，反對的薪酬委員認為，這可能會造成高雄銀日後的成本負擔。高雄銀也計算過，每年大約是數十個員工退休，但是隨著每年累積，負擔也會因此增加，以第一年來說利息補貼大約幾百萬元左右。

而反對委員有高雄銀獨立董事兼薪酬委員會召委蘇正平、以及何美玥、林文淵都持反對意見，並出示「本案並不符合社會期待」的意見。

以目前高雄銀行牌告的三年期定存（固定利率）1.06％來計算，加碼3個百分點，等於優存利率是4.06％。

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高雄銀退休優利定存

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