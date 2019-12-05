國銀前10月狂賺3149億　顧立雄：今年獲利可望創歷史新高

▲根據統計，國銀全體銀行前10月稅前盈餘達3,149.8億元，年增率7.4%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會最新公布10月底本國銀行獲利表現，國銀全體銀行前10月稅前盈餘達3,149.8億元，年增率7.4%，不僅首度突破3,000億元關卡，今年也可望超越去年整體獲利3,342億元；金管會主委顧立雄今（5）日受訪時指出，「金融業今年獲利有機會創下歷史新高」。

根據金管會統計，截至今年10月，本國銀行放款總餘額為29兆6,146億元，較上月底增加815億元；逾期放款金額為697億元，較上月底減少10億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底減少0.02個百分點。

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統計顯示，今年10月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為589.24%，較上月底577.05%，減少12.19個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

在獲利方面，今年前10月本國銀行稅前盈餘達3,149.8億元，年增率7.4%，其中國內總體分行達1,909.1億元，年減1.1%；國際金融分行（OBU）獲利為851.4億元，較去年同期增加184.8億元；海外分行達352億元，較去年同期增加48.6億元；大陸分行達37.3億元，年增5.7%，由此可見除國內總分行獲利呈現衰退外，其餘則同步上揚。

另從單月來看，10月大陸地區分行稅前盈餘4.5億元，較去年同期倍增，銀行局官員表示，增加的原因主要是上個月提呆準備較高，而本月提呆準備較少所致。至於海外分行單月獲利衰退，官員則說，根據銀行回報，主要是增提呆帳準備。