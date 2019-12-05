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安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

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▲▼凱基銀攜手嘉邑城隍廟導入行動支付。（圖／凱基銀提供）

▲凱基銀攜手嘉邑城隍廟導入行動支付。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

隨著農曆年的腳步接近，許多人也會在新的一年安太歲、點光明燈，為自己和家人祈求新的一年順利。凱基銀今（5）日指出，擔任嘉邑城隍廟科技服務與金流服務顧問，協助廟方導入悠遊卡扣款，不只國人添香油錢超方便；就連外國人來廟裡參拜利用手中的悠遊卡，也是可以「嗶」來完成捐款。

凱基銀行表示，依據民間習俗，國人在新的一年會安太歲和點光明燈，為自己和家人祈福來年的平安。新年期間走訪廟宇參拜，扶老攜幼準備供品、香燭還得事先領好現金添香油錢，但是又擔心人多金錢容易遺失。

請繼續往下閱讀...

凱基銀行體貼民眾需求，為提供香客便利添香油錢，與嘉邑城隍廟合作協助成功導入行動支付服務，即日起香客至嘉邑城隍廟不必帶現金，只要用悠遊卡嗶一下就可以添香油錢、點燈，新年走春方便又輕鬆。

凱基銀行擔任廟方金融科技服務及金流規劃顧問，協助嘉邑城隍廟導入悠遊卡小額扣款服務，成為嘉義市第一個導入電子支付的示範宮廟。無論是購買香燭、添香油錢、年度點燈或者捐款等等，只需將悠遊卡或悠遊聯名卡靠近悠遊卡機嗶一下，就可以完成扣款或捐款。

舉例來說，民眾若使用悠遊卡添香油錢，可選擇以小額單筆支付上限1,000元，單日上限3,000元以內的金額進行小額支付。預計未來可服務廣大香客，也將擴大相關電子支付服務至各大宮廟，協助節省服務人力、管理現金流。

凱基銀行表示，攜手嘉邑城隍廟成功導入行動支付，提供香客便利服務，均為以客戶需求為思考而產生的跨界服務，也為凱基銀創新成長再下一城。

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關鍵字：

城隍廟香油錢.行動支付

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