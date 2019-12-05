又降至兆元關卡之下！　台灣金融業在香港曝險金額10月減少428億

▲香港抗爭事件尚未平息，引發市場關注後續情勢發展。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

香港衝突已持續5個多月，市場關注後續發展。金管會今（5）日公布，到10月為底為止，國內銀行、保險、證券業對香港曝險部位為9,750.77億元，再度降至兆元關卡之下。

根據金管會統計，國內金融業在香港曝險金額，原先6月底為止有1兆282億元，7月一度降至9,934.96億元，8月小幅增至9,945.85億元，9月也增加至1兆179.43億元，最新出爐的10月底數據，則減少428.66億元至9,750.77億元。

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統計指出，到今年10月為止，國內銀行在香港曝險金額為7,057億元，其中授信總額為5,441億元，投資總額則是1,616億元；銀行局官員表示，授信、投資總額皆較上月減少150億元、103億元，主要是企業還款、金融工具到期所致。

至於證券業部分，證券期貨業在香港投資總曝險金額呈現小幅上升態勢，從上月的748.43億元增至760.77億元；證期局官員指出，儘管10月較上月小幅增加12.34億元，但波動度並不大。

另外，整體保險業情況，在香港投資及子公司曝險金額約為1,933億元，10月也較上月減少188億元，保險局官員也說，整體來看，波動其實也不大。