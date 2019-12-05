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明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

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▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「2019台灣醫療科技展」今（5）日在南港展覽二館盛大登場，佳世達（2352）醫療器材事業群總經理楊宏培表示，今年參展的內容以「1238」為主題，分別代表1為以人為本、2間中國大陸最好的民營醫院、3項IQ專案及8大展區，並看好明年醫療產業將會大放異彩。

楊宏培表示，明基強調以人為本、以病患為中心，結合智慧醫療朝向超音波、數位口腔、血液透析、聽力健康等新事業版圖發展，並看好未來醫療商機龐大，旗下相關事業也會在明年開始陸續大放異彩。

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▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培。（圖／記者姚惠茹攝）

楊宏培指出，3項IQ專案代表著AI技術與BENQ，包括智慧手術室 (IQOR)、智慧植牙中心 (IQDI)、智慧透析中心 (IQHD) 等醫療解決方案，這次展出的8大展區則包含智慧手術室、智慧醫學影像、智慧醫療戰情室、智慧透析中心、醫用耗材、智慧植牙中心、聽力中心及醫美中心。

楊宏培說明，佳世達在中國大陸投資南京明基醫院、蘇州明基醫院，不僅是國內科技業最早投入醫療事業，更是從醫療服務、醫療器材到大健康領域，完整布局醫療事業產業鏈最完整的科技業者，至今旗下醫療相關子公司已經達10家。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出智慧手術室。（圖／記者姚惠茹攝）

明基這次展出的智慧手術室，包含完整整合手術過程所需的影像、資訊、設備，透過直覺化與智慧化的操作介面，展現一體化的軟硬體整合能力，還可同步紀錄手術室當下的醫療影像，並即時傳輸於大型會議室或是教學中心，目前已經導入到中國大陸超過30家醫院，並在部分歐洲醫院安裝。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出智慧醫學影像中心。（圖／記者姚惠茹攝）

智慧醫學影像中心的部分，明基看準行動醫療的成長趨勢，想要快速用超音波做檢查，卻不想推著重重的大機台，因此推出專為定點照護(Point of Care)設計的可攜式超音波，輕巧外型搭配全觸控螢幕，目前在台灣為市佔前三大，並已行銷40個國家，未來經以中國大陸和東南亞為主力市場。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出智慧醫療戰情室。（圖／記者姚惠茹攝）

智慧醫療戰情室的部分，主要是透過急診室可視化將資訊整合成的管理系統，針對檢查進度是否延遲、血液檢查是否有危險值等重要資訊，以顏色及圖示呈現，讓醫護人員迅速掌握急診現場的重要警訊，加速急診作業流程與提升工作效率。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出智慧透析中心的血液透析器。（圖／記者姚惠茹攝）

智慧透析中心的部分，明基透析積極布局血液透析領域，從製造人工腎臟（血液透析器）到建立智慧透析管理系統iQHD，藉由智慧化管理流程優化透析室現行作業，並看好中國大陸市場，投資上海腎臟透析廠超過20億台幣。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出醫用耗材。（圖／記者姚惠茹攝）

醫用耗材的部分，怡安醫療器材提供的產品線以靜脈輸液類耗材為主，並佐以其他導管類與瓶袋類之開發為輔，也代理各類手術手套、抗壓墊、呼吸照護類等產品，目前在台灣為市佔第一大，佔據高達70~80%的市場，並在中國大陸和印度位居市佔前3大廠商。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出智慧植牙中心的口內掃描機。（圖／記者姚惠茹攝）

智慧植牙中心的部分，明基口腔以數位技術帶給診所與醫師「數位植牙解決方案」，包含口內掃描機、植牙規劃軟體、3D列印手術導板等產品，而明基植牙規劃軟體目前已拿到TFDA許可證，可以讓醫師透過直覺的3D影像，幫病人用視覺化方法理解整個療程，做到術前模擬的應用。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出聽力中心的助聽器和充電盒。（圖／記者姚惠茹攝）

聽力中心的部分，虹韻助聽器特別展示助聽器及聽力保護等相關照護產品，強調以使用者感受為主要出發點，不僅在音質方面有大幅改善，甚至推出各種設計款來因應市場需求，並看好老年化社會重聽族群的增加，未來市場潛力龐大。

▲明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展出醫美中心。（圖／記者姚惠茹攝）

醫美中心的部分，凱圖國際以代理韓國及以色列專業醫學美容儀器，進軍台灣醫美市場，以整形外科手術設備成功打響在醫美市場的知名度與市占率，產品包含整形外科手術設備、淨膚雷射、二氧化碳飛梭雷射、多極電波等，提供多樣化治療的產品設備。

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