利多加持台股明年續創新高　2020投資布局找四大方向

▲ 台股在今年創下29年來新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年台股在資金湧入、權值股帶動衝關下，指數創下29年來新高水準，展望2020年，台新投信認為，在資金持續寬鬆、5G、奧運、選舉等機會加持下，台股有望再創高。

台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示，中美貿易戰轉為持久戰，邊打邊談，但對股市衝擊性已經降低，另外，總體經濟數據在2020上半年將出現短線高點，台股企業獲利將恢復正成長，加上美、歐、日央行維持寬鬆，有助資金行情底部承接，配合5G商機爆發，以及2020東京奧運及選舉年將屆等利多，台股2020年有望再創高，而在5G加速發展下，科技股仍將是2020年投資主軸。

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在中美貿易戰方面，最大的衝擊已過去，中美雙方邊打邊談成常態，對股市影響性遞減，台灣反而是受惠者，因為中美貿易戰加速供應鏈移動至台灣供應鏈，台廠居於關鍵與受惠位置，半導體產業尤其受惠，台股科技業2020獲利成長性值得期待，投資人應緊抓新一波的科技創新商機。

▲ 5G建設與延伸應用是明年最大的產業焦點。（圖／達志／示意圖）

雖然科技產業仍是推動台股成長動能，但台新投顧總經理李鎮宇提醒，科技產業變化大，若投資人想趁這波行情投資科技產業，必須注意要選「題目較大」的題材，像是5G延伸應用中的雲端、醫療、物聯網等。

就產業趨勢分析，沈建宏指出，5G將帶來下一波科技創新商機，基於四個走向：一、先進製程與軍備競賽，擴大5G需求；二、由於5G規格的換機需求，進一步帶動材料與零組件的出貨；三、5G所產生的高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展；四、5G發展使IoT與ADAS等科技成為真實。

沈建宏表示，加權指數技術面10年線已上升到9000點，歷經諸多利空測試，10000~10500點具有強勁支撐，拉回找買點。2020年布局四方向：一、5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；二、半導體庫存去化，製程提升，加上中美貿易戰影響，半導體供應鏈景氣轉趨復甦；三、傳產看個別子產業與季節性波動操作；四、震盪盤勢中，加上可分次配息，台股高股息殖利率個股評價可望獲得提升。