台指期反攻上漲96點　分析師：仍是區間震盪為主

▲台指期12月5日走勢圖。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（5）日開盤上漲38點，來到11,540點，接著一路走升，一度攻上11,618點，終場以11,598點作收，上漲96點，與現貨相較，正價差3.35點。展望後市，凱基期貨投顧分析師指出，目前都還是會以區間震盪整理為主，投資人比較不易判斷，且市場目前也沒有比較明確多或空的方向出現，所以就變成多空僵持局面。

凱基期貨投顧分析師表示，從格局來看，指數高檔區間震盪整理，因過去幾天在低檔整理，雖然今天有漲，但還沒有脫離上次11500點到11650點這個區間，建議未來還是要以觀察為主，雖然今天收盤已接近11,600點，還是要看後續是否站上震盪區間上緣或是突破，才會判斷有機會轉強。

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分析師認為，目前這種區間整理震盪之際，比較不容易判斷，因為財報、法說都陸續結束了，等於市場面臨空窗期，且市場目前也沒有比較明確多空方向出現，所以就變成多空僵持局面。

不過，分析師也強調，整體市場還是受到中美貿易戰的消息影響，美股每天變化也都非常大，若是把消息面影響因素拿走，未來市場走勢應該還是整理為主，從成交量來看，投資人觀望意味濃厚，導致量能不太夠，要轉強還需觀察。

另外，分析師說，外資今日雖然是買超，量也比過去幾天稍微增加一些，但最近外資很常做的操作就是買超一兩天後，又變賣，光從一天的外資淨多單量來看的話，無法準確判斷，建議投資人可以多觀察幾天，有出現相當程度的利多或利空後才會比較好操作。