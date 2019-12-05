台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港抗爭事件尚未平息，外界關注台灣是否能取代香港成為國際金融中心。金管會主委顧立雄今（5）日點出5大因素，包括非英語系國家、英語環境、稅賦不同、消費者保護及匯率穩定等，難以成為國際金融中心，因此先從開放更多金融商品、活用OBU（國際金融業務分行）共2方向著手。

金管會主委顧立雄今天出席2019年度配合政策推動各項保險及業務績優頒獎表揚典禮，他會後受訪時指出，所謂的國際金融中心，資金必須完全自由進出，同時也點出台灣有5大困難之處，首先是香港和台灣的法系不同，一邊是英語系國家、另一邊則是大陸法系國家，因此台灣在法律未授權明確的情況下，開放須兼顧法律明確性原則。

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第二是英語環境，顧立雄指出，想要吸引國際級銀行到台灣設立總部，英語環境就相當重要；第三是稅制不同，香港屬於低稅率環境，開放金融商品的空間較大；第四為消費者保護，台灣推出高風險商品，萬一發生問題，與香港處理的方式也大不同，最後是匯率穩定。

顧立雄強調，由於台灣不是英語系國家，加上稅賦環境無法立即改變，因此決定從2大方向著手，首先是盡量開放金融商品，再者是活用OBU（國際金融業務分行），也就是希望未來境內企業也可在OBU開戶，與新加坡ACU（亞洲通貨單位）相似，讓更多台商在資金調度、應用上有彈性。

至於「媲美星港財富管理新方案」盤點16項商品可進一步開放的進度，顧立雄說，這是財管方案開放的第一步，相信會符合匯率穩定的期待，也會符合資金理財和調度的需求，目前與央行討論後，獲得相當程度的共識，年底前將對外公布。