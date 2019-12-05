　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港抗爭事件尚未平息，外界關注台灣是否能取代香港成為國際金融中心。金管會主委顧立雄今（5）日點出5大因素，包括非英語系國家、英語環境、稅賦不同、消費者保護及匯率穩定等，難以成為國際金融中心，因此先從開放更多金融商品、活用OBU（國際金融業務分行）共2方向著手。

金管會主委顧立雄今天出席2019年度配合政策推動各項保險及業務績優頒獎表揚典禮，他會後受訪時指出，所謂的國際金融中心，資金必須完全自由進出，同時也點出台灣有5大困難之處，首先是香港和台灣的法系不同，一邊是英語系國家、另一邊則是大陸法系國家，因此台灣在法律未授權明確的情況下，開放須兼顧法律明確性原則。

請繼續往下閱讀...

第二是英語環境，顧立雄指出，想要吸引國際級銀行到台灣設立總部，英語環境就相當重要；第三是稅制不同，香港屬於低稅率環境，開放金融商品的空間較大；第四為消費者保護，台灣推出高風險商品，萬一發生問題，與香港處理的方式也大不同，最後是匯率穩定。

顧立雄強調，由於台灣不是英語系國家，加上稅賦環境無法立即改變，因此決定從2大方向著手，首先是盡量開放金融商品，再者是活用OBU（國際金融業務分行），也就是希望未來境內企業也可在OBU開戶，與新加坡ACU（亞洲通貨單位）相似，讓更多台商在資金調度、應用上有彈性。

至於「媲美星港財富管理新方案」盤點16項商品可進一步開放的進度，顧立雄說，這是財管方案開放的第一步，相信會符合匯率穩定的期待，也會符合資金理財和調度的需求，目前與央行討論後，獲得相當程度的共識，年底前將對外公布。

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

德意志銀行瀕臨破產？　顧立雄提2點說明：不要以訛傳訛

安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

台指期反攻上漲96點　分析師：仍是區間震盪為主

又降至兆元關卡之下！　台灣金融業在香港曝險金額10月減少428億

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

利多加持台股明年續創新高　2020投資布局找四大方向

台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

大立光11月營收再創高達66.56億元　12月將下滑

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

德意志銀行瀕臨破產？　顧立雄提2點說明：不要以訛傳訛

安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

台指期反攻上漲96點　分析師：仍是區間震盪為主

又降至兆元關卡之下！　台灣金融業在香港曝險金額10月減少428億

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

利多加持台股明年續創新高　2020投資布局找四大方向

台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

大立光11月營收再創高達66.56億元　12月將下滑

德意志銀行瀕臨破產？　顧立雄提2點說明：不要以訛傳訛

領結鴨、蜜袋鼯力爭「毛孩時尚星秀」冠軍 　寵物雲商店之星競爭激烈

台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

透明塑膠褲太驚人…王嘉爾「張大嘴巴愣住」！　釣出社長JYP問：我做錯什麼了嗎

007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

財經熱門新聞

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

百大集團　鴻海營收大台積電最會賺

慧洋海運11月營收11.04億元　脫硫器新船加入更添優勢

人民幣匯價再刷10年新低　換新台幣5萬多賺兩張迪士尼門票

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

彭博：美預計快達成初步貿易協議

大聯大收購文曄30%股權延長50天

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

英鎊匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

玉山銀3張神卡發威　連4個月登發卡王

高通稱5G旗艦晶片超越對手

更多熱門

相關新聞

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

中央銀行今（5）日公布今年11月外匯存底為4,740.51億美元，較上月底增加15.75億美元，連續六個月創新高。外匯局表示，9月外匯存底增加原因為央行外匯存底投資運用收益增加。

力挺台灣永續指數　勞動基金投入420億挹注永續投資

力挺台灣永續指數　勞動基金投入420億挹注永續投資

電支使用人數首破600萬　一卡通最多人用

電支使用人數首破600萬　一卡通最多人用

投資境外基金小心踩雷　違法銷售可處5年以下徒刑

投資境外基金小心踩雷　違法銷售可處5年以下徒刑

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

關鍵字：

金管會顧立雄媲美星港財管方案央行國際金融中心

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面