前美官員：川普時常「拒絕相信情報」　用經濟術語解釋才聽懂

▲美國國家情報局（DNI）前副主任戈登（Susan Gordon）說，總統川普時常質疑情報。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國國家情報局（DNI）前副主任戈登（Susan Gordon）表示，總統川普時常質疑、拒絕相信情報單位的資訊，往往需要官員們使用經濟術語解釋，才能夠完全明白。她認為，川普是一名「沒有框架」的總統，因此情報簡報就像是「和一名跑者打籃球」，「他會提出不同的問題，因為他追求的目標不同。但他也有不同的信任感。」

根據CNN報導，戈登透露，川普接到情報時有2種經典反應，一是「我不認為那是真的」，「另外就是第二階段與第三階段的反應。『為什麼是這樣？我們為什麼在那裡？你為什麼這麼認為？我們為什麼要這樣做？』諸如此類。」

▲美國國家情報局（DNI）前副主任戈登（Susan Gordon）提到，官員們時常要用經濟術語解釋情報。（圖／翻攝維基百科）

戈登提到，總統有時會暗示，官員不太會用他能理解的方式進行簡報，因此大家只好轉個彎，用「經濟術語」提供訊息，才能讓川普理解，「他跟其他總統不同，因為他以更經濟的方式看待世界，情報界傳統上卻更重視政治或軍事，所以我們有一點慌亂，試圖製造出對於交易感興趣的人有用的情報。」

戈登向「女性外交政策小組」（ Women's Foreign Policy Group）提到，「情報工作基本上是一門面對不確定與可能性的技藝，所以你不能因此卻步。」她以「和一名跑者打籃球」打比方，因為川普「沒有任何基礎或框架去了解情報的侷限、目的，或者討論方式……他會提出不同的問題，因為他追求的目標不同。但他也有不同的信任感。」

根據《獨立報》（The Independent）報導，戈登坦言，其實向川普進行情報簡報非常「好玩」，因為總統非常會「互動」。據了解，她於今年8月辭去職務，在情報單位擁有超過30年資歷。

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