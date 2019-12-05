大立光11月營收再創高達66.56億元　12月將下滑

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（5）日公布11月合併營收為66.56億元，較上月的66.25億元略增0.4%，不僅較去年同期大增66%，也是自8月以來，連四月創新高。前十一月累計合併營收556.67億元，較去年同期成長19%。

先前大立光表示11月拉貨動能弱，但也不會差太多，大立光表示，這次營收結果符合預期。展望12月，目前看起來拉貨會下滑。

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大立光第3季營收184.83億元，較上季增加31%，去年同期增加13%；營收淨額為184.83億元，稅前淨利108.56億元，稅後淨利為85.65億元，營收淨額、稅前淨利、稅後淨利皆較上季增加31%；每股盈餘為63.85元，是繼2017年第4季每股賺64.17元後，歷史次高紀錄。累計前三季每股盈餘為150.37元，比去年同期的133.38元增加12%。

進入第4季以來，大立光營收表現維持高檔在66億元水準之上，累計10月和11月營收為132.81億元，預料12月即使略為下滑，第4季營收都還是維持在高檔。

出貨比重來看，2000萬以上像素占總出貨20-30%，1000萬相素占50-60%，800萬相素占10-20%，其他相素以下占10-20%。

本土法人表示，大立光受惠多鏡頭及手機鏡頭持續朝高規格發展，明年7P鏡頭滲透率將會提升，預估滲透率將由2019年的9%，分別提升至2020年的25%及2021年的39%，而8P鏡頭也將開始進入生產。

法人表示，在產品組合轉佳下，毛利率將從今年的68.1%推升至2020年的69.3%及2021年的69.5%，預估2019至2021年的每股盈餘年複合成長率將達21%，亞系外資首度納入追蹤個股，並給予「買進」評等，激勵今（5）日股價攻上4710元，大漲7%。