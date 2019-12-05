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「高雄國際貨櫃藝術節」開跑！12組國內外貨櫃藝術　帶觀眾穿梭「陷阱」

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▲▼ 「高雄國際貨櫃藝術節」12月7日起至2020年2月9日於高雄市立美術館南島園區盛大展開！（圖／高雄市立美術館提供）

▲「高雄國際貨櫃藝術節」12月7日起至2020年2月9日於高雄市立美術館南島園區盛大展開！（圖／高雄市立美術館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「高雄國際貨櫃藝術節」邁入第10屆，此屆以「陷阱」為主題，邀請台灣以及南方海域國家的12組藝術家團隊，創作12組貨櫃作品，表達對山林、海洋、原初生活型態的詠嘆與回應，12月7日起至2020年2月9日於「高雄市立美術館」南島園區盛大展開！

高雄國際貨櫃藝術節自自2001年起，每2年舉辦一次，每屆分別從不同的主題出發，以貨櫃為主要的創作媒材，由國內外藝術家或藝術建築團隊進行現地創作，期許這座城市散發出無窮的海洋魅力。

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▲▼ 「高雄國際貨櫃藝術節」12月7日起至2020年2月9日於高雄市立美術館南島園區盛大展開！（圖／高雄市立美術館提供）

▲「高雄國際貨櫃藝術節」邀請台灣以及南方海域國家的12組藝術家團隊，創作12組貨櫃作品（圖／高雄市立美術館提供）

高美館李玉玲館長表示，高雄作為一座海港城市，貨櫃除了是高雄的產業特徵，亦是重要的城市風景，此次貨櫃藝術節扣合了高美館長期深耕的南島藝術議題，並將展區移回美術館南島園區呈現，意義更是重大，期待藉此建構台灣原住民藝術與世界南島語族的文化連結，讓台灣南島文化藝術被世界看見。

近幾屆「高雄國際貨櫃藝術節」以貨櫃作為載體，呈現藝術家對於人類生活的全新想像。高美館資深研究員暨本展策展人曾媚珍表示，展覽籌備期間，高美館策展團隊偕藝術家們進行數場「共識營」以凝聚「陷阱」議題的發想，讓貨櫃藝術節的展演呈現更為聚焦。

▲▼ 「高雄國際貨櫃藝術節」12月7日起至2020年2月9日於高雄市立美術館南島園區盛大展開！（圖／高雄市立美術館提供）

▲藝術家巴豪嵐．吉嵐與其作品「陷阱之前的那一寸」。

這屆的《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》，反思資本主義下的人類生活樣貌，透過建構山林原野與都市叢林的對話，進而衍伸至文化、人權、經濟、社會等多面向議題。

「陷阱」題的出現，同時是對高美館經營10餘年南島當代藝術的階段性整理，為此高美館邀請了獲第20屆國家文藝獎的重要藝術家撒古流擔任藝術總監，匯集12組分別來自台灣、紐西蘭、新喀里多尼亞的藝術家及團隊，創作獨特「陷阱」，藉由不同文化的語境交會，刺激及深化眾人對南島文化的理解。

期望透過這次國際貨櫃藝術節的平台，讓當代藝術與南島精神「與自然共存」相互對話，以貨櫃可回收再利用的特質，呼應南島民族慣用「取自於自然，回歸於自然」之創作媒材，讓展覽能呈現有機、多元、彈性等可「呼吸」的精神特質。

藝術總監撒古流表示，本屆貨櫃藝術節所呈現的「陷阱」涵蓋了現今全人類所面對的種種議題，有藝術家談論山林自然、環境演變，亦有人透過作品探討政治社會及經濟等面向，期待大眾能來到高美館園區「被陷阱」，反思現下人類生活的種種可能。

▲▼ 「高雄國際貨櫃藝術節」12月7日起至2020年2月9日於高雄市立美術館南島園區盛大展開！（圖／高雄市立美術館提供）

▲藝術家魯碧．司瓦那與她為高雄國際貨櫃藝術節現地創作之作品。（圖／高雄市立美術館提供）

展覽由早期研究規劃高美館南島園區植栽的盧建銘建築師，帶著原住民學生團隊，就地取材以綁紮及接榫的工法，搭建了藝術家們休憩的工寮；而藝術總監撒古流規劃打造的〈等你的地方〉則作為迎接觀眾來到的舒緩所在、提供民眾展演活動資訊。

更邀請多次入圍金曲的排灣族音樂人──達卡鬧為展覽量身訂製主題曲〈南島的家人〉，讓觀眾宛如置身於山林原野的迴聲、穿梭於位在都市叢林裡的「陷阱」之中。

「高雄國際貨櫃藝術節」將於7日開幕，晚間18:00-20:00將舉辦《小島大歌》音樂會，由9位海內外原住民音樂家在高美館南島園區，帶領民眾從馬達加斯加到復活節島，從台灣到紐西蘭，感受一場跨領域、地域的體驗！

此外，原住民文化發展中心所屬的娜麓灣樂舞劇團，在曾智勇主任的支持下，樂舞藝術總監蔣偉光也為本屆貨櫃藝術節特別製作〈A-HU陷阱〉樂舞，12/14(六)在高美館首演後，將移師原住民文化園區繼續演出。

展覽期間更規劃如12/7(六)、12/8(日)的《小島大歌》周末工作坊，由音樂家帶來充滿生命力之音樂與舞蹈互動、高美講堂跨域講座、月桃編織袋手作課程、摸黑電影院等精彩跨域推廣活動，詳情可至高美館網站查詢。

《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》
展覽地點：高雄市立美術館 南島園區
展覽期間：2019年12月7日~2020年2月9日
週二至週日11:00-18:00 夜間照明至21:30
指導單位：文化部、原住民族委員會
補助單位：高雄市政府文化局

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