東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

▲東森集團總裁王令麟（左）親領SNQ國家品質標章授證 。（圖／記者徐文彬攝）

記者姚惠茹／台北報導

國內生醫產品最重要的認證「SNQ國家品質標章」今（5）日舉辦授證儀式，東森健康生醫旗下有4項產品獲得認證，包含優適活「靚亮葉黃素(金盞花萃取)軟膠囊」、「敏捷膠原錠6合1」、「樂循軟膠囊」、「速威B群糖衣錠」，東森集團總裁王令麟親自出席接受授證，強調所有產品都是親自帶領200名員工一同測試體驗，而且就是有效才敢提出來認證。

王令麟表示，今年剛好是東森購物20週年，東森持續20年不變的就是對產品的嚴選和會員服務，這次東森健康推出自己的保健產品能夠有4項榮獲SNQ認證，代表努力得到肯定，尤其所有的保健品都委託GMP大廠製造，相信符合國家重視的商品品質，以及消費者重視的健康要求。

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王令麟指出，經常和代言人吳宗憲一起打球，兩個人都年近花甲之年，腳會卡卡的，所以吃過各種不同的膠原錠，因此決定由自己來推出，而東森健康的所有產品都是他自己帶領200名員工，測試體驗3個月的時間，而且就是有效才敢提出來認證。

▲東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證，集團總裁王令麟（左二）出席親領授證。（圖／記者徐文彬攝）

「品質」和「安全」是SNQ標章的兩大評核指標，送審的產品都須提供相關科學實驗數據，才有機會取得認證標章，而且今年獲得認證的產品數量比去年成長逾2成，而申請和通過的產品以營養保健食品為大宗，朝向添加天然的素材，讓產品更貼近生活的型態。

SNQ評審團總召集人陳維昭表示，儘管審查標準逐年提高，但申請的企業仍然踴躍，而且提出的資料品質也不斷進步，還有往年未通過認證的項目也在改善後再次挑戰，更有不少知名品牌前來申請，就是因為SNQ已經成為品質保障的標章認證，做為廠商在選擇產品上架時的重要依據。

擔任SNQ評審的台大名譽教授蘇遠志指出，這幾年都能看到廠商從源頭加強對原料商的控管，也對製程端代工廠加強稽核，甚至主動標示功效成分和含量，進行多項安全性試驗，真心感受到廠商的用心與負責任。

▲東森優適活4項產品榮獲SNQ國家品質標章認證。（圖／記者徐文彬攝）

這次通過認證的藥品有11項，分別針對肺癌、肝癌、脊髓肌肉及血栓等問題提出解方。SNQ藥品類評審委員暨萬芳醫院榮譽副院長彭汪嘉康表示，今年獲獎的藥品是這幾年來最好的產品，期盼未來能研發更多的好藥品。

化粧品今年通過14項，產品在原料成份與創新應用方式都取得研發專利，也看到廠商更進一步針對功效和安全性進行人體試驗，不再是只著重以行銷或請代言人加持的化粧品市場。SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉也表示，SNQ已經影響過去只重視行銷或代言人的市場機制，打破價格競爭模式，讓更多企業開始加強產品的品質把關。

至於防疫產品通過9項，除了常見的噴霧型防疫產品，還有防螨、抗菌的居家型產品或是運用農林廢棄物再生應用的創新產品皆達水準之上；醫療週邊類通過7項，包括基因檢測、醫療資訊系統、癌症和免疫細胞療法等領域，部分具有獨創性，也有已經國際化或是進行海外布局的規劃。