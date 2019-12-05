　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼SNQ&國家生技醫療品質獎頒獎典禮優適活獲獎總裁親自授獎，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（左）親領SNQ國家品質標章授證 。（圖／記者徐文彬攝）

記者姚惠茹／台北報導

國內生醫產品最重要的認證「SNQ國家品質標章」今（5）日舉辦授證儀式，東森健康生醫旗下有4項產品獲得認證，包含優適活「靚亮葉黃素(金盞花萃取)軟膠囊」、「敏捷膠原錠6合1」、「樂循軟膠囊」、「速威B群糖衣錠」，東森集團總裁王令麟親自出席接受授證，強調所有產品都是親自帶領200名員工一同測試體驗，而且就是有效才敢提出來認證。

王令麟表示，今年剛好是東森購物20週年，東森持續20年不變的就是對產品的嚴選和會員服務，這次東森健康推出自己的保健產品能夠有4項榮獲SNQ認證，代表努力得到肯定，尤其所有的保健品都委託GMP大廠製造，相信符合國家重視的商品品質，以及消費者重視的健康要求。

請繼續往下閱讀...

王令麟指出，經常和代言人吳宗憲一起打球，兩個人都年近花甲之年，腳會卡卡的，所以吃過各種不同的膠原錠，因此決定由自己來推出，而東森健康的所有產品都是他自己帶領200名員工，測試體驗3個月的時間，而且就是有效才敢提出來認證。

▲▼SNQ&國家生技醫療品質獎頒獎典禮優適活獲獎總裁親自授獎，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證，集團總裁王令麟（左二）出席親領授證。（圖／記者徐文彬攝）

「品質」和「安全」是SNQ標章的兩大評核指標，送審的產品都須提供相關科學實驗數據，才有機會取得認證標章，而且今年獲得認證的產品數量比去年成長逾2成，而申請和通過的產品以營養保健食品為大宗，朝向添加天然的素材，讓產品更貼近生活的型態。

SNQ評審團總召集人陳維昭表示，儘管審查標準逐年提高，但申請的企業仍然踴躍，而且提出的資料品質也不斷進步，還有往年未通過認證的項目也在改善後再次挑戰，更有不少知名品牌前來申請，就是因為SNQ已經成為品質保障的標章認證，做為廠商在選擇產品上架時的重要依據。

擔任SNQ評審的台大名譽教授蘇遠志指出，這幾年都能看到廠商從源頭加強對原料商的控管，也對製程端代工廠加強稽核，甚至主動標示功效成分和含量，進行多項安全性試驗，真心感受到廠商的用心與負責任。

▲▼SNQ&國家生技醫療品質獎頒獎典禮優適活獲獎總裁親自授獎，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森優適活4項產品榮獲SNQ國家品質標章認證。（圖／記者徐文彬攝）

這次通過認證的藥品有11項，分別針對肺癌、肝癌、脊髓肌肉及血栓等問題提出解方。SNQ藥品類評審委員暨萬芳醫院榮譽副院長彭汪嘉康表示，今年獲獎的藥品是這幾年來最好的產品，期盼未來能研發更多的好藥品。

化粧品今年通過14項，產品在原料成份與創新應用方式都取得研發專利，也看到廠商更進一步針對功效和安全性進行人體試驗，不再是只著重以行銷或請代言人加持的化粧品市場。SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉也表示，SNQ已經影響過去只重視行銷或代言人的市場機制，打破價格競爭模式，讓更多企業開始加強產品的品質把關。

至於防疫產品通過9項，除了常見的噴霧型防疫產品，還有防螨、抗菌的居家型產品或是運用農林廢棄物再生應用的創新產品皆達水準之上；醫療週邊類通過7項，包括基因檢測、醫療資訊系統、癌症和免疫細胞療法等領域，部分具有獨創性，也有已經國際化或是進行海外布局的規劃。

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

台指期反攻上漲96點　分析師：仍是區間震盪為主

又降至兆元關卡之下！　台灣金融業在香港曝險金額10月減少428億

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

利多加持台股明年續創新高　2020投資布局找四大方向

台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

大立光11月營收再創高達66.56億元　12月將下滑

貿協董座黃志芳訪沙國親王瓦利德　中東首富透露找機會投資台灣

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

台指期反攻上漲96點　分析師：仍是區間震盪為主

又降至兆元關卡之下！　台灣金融業在香港曝險金額10月減少428億

明基佳世達秀智慧手術室、植牙、透析中心　楊宏培：明年將會大放異彩

東森優適活4項產品獲SNQ國家品質標章認證！　王令麟：親自帶領200位員工測試體驗

利多加持台股明年續創新高　2020投資布局找四大方向

台灣取代香港成為國際金融中心有難度　顧立雄點出5大原因

11月外匯存底續創新高　為4,740.51億美元

大立光11月營收再創高達66.56億元　12月將下滑

貿協董座黃志芳訪沙國親王瓦利德　中東首富透露找機會投資台灣

台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心

前營建署長葉世文貪汙罪正在監獄服刑　另一條貪汙案今宣判8年

透明塑膠褲太驚人…王嘉爾「張大嘴巴愣住」！　釣出社長JYP問：我做錯什麼了嗎

007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

深情丈夫結婚68年　愛妻去世33小時後也病逝「去陪她了」

東奧射箭第一階段國選　彭家楙積分緊咬林佳恩

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

財經熱門新聞

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

百大集團　鴻海營收大台積電最會賺

慧洋海運11月營收11.04億元　脫硫器新船加入更添優勢

人民幣匯價再刷10年新低　換新台幣5萬多賺兩張迪士尼門票

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

彭博：美預計快達成初步貿易協議

大聯大收購文曄30%股權延長50天

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

英鎊匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

玉山銀3張神卡發威　連4個月登發卡王

高通稱5G旗艦晶片超越對手

更多熱門

相關新聞

優適活獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

優適活獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

今年通過「SNQ國家品質標章」認證生醫產品名單出爐，多達近百項獲標章之外，另有8項得到國家生技醫療品質獎，其中，東森健康生醫今年首次參加就有4項營養保健食品取得認證，東森集團總裁王令麟親臨頒獎典禮接受表揚授證，他提到，國家重視產品品質、消費者重視健康的方向，一直是東森持續不變的目標。

東森，我一生的志業！王令麟永不放棄

東森，我一生的志業！王令麟永不放棄

南華開講　王令麟分享永不放棄

南華開講　王令麟分享永不放棄

王令麟親臨南華大學開講　簽署產學合作協定

王令麟親臨南華大學開講　簽署產學合作協定

陽明山熱點+1　兩汪萌等賞花打卡

陽明山熱點+1　兩汪萌等賞花打卡

關鍵字：

SNQ標章認證東森健康生技優適活王令麟

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面