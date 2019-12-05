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貿協董座黃志芳會見中東首富　搭起兩國綠能產業橋梁　

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▲▼中東首富瓦利德親王(右)熱情接待貿協董事長黃志芳(左)。（圖／貿協提供）

▲中東首富瓦利德親王(右)熱情接待貿協董事長黃志芳(左)。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

貿協董事長黃志芳率領率台灣智慧產業參訪團於利雅德最高樓「王國塔」同時也是王國控股公司（Kingdom Holding Company）總部，拜會中東首富瓦利德親王Al Waleed Bin Tala。黃志芳表示，在政府推動「五加二」產業計畫下，我國正全力發展綠能，尤其風電，將帶動台灣綠能產業，而「沙烏地願景2030」的發展計畫中相當重視發展綠能，再加上智慧電網之發展運用，未來兩國綠能產業或有交流合作的空間，台灣在各種智慧解決方案及資通訊產業上，都可以是沙國最佳的夥伴。

貿協指出，瓦利德親王曾於2007年訪台，由時任外交部長的黃志芳全程接待，雙方為舊識，兩人重逢相見歡，瓦利德親王立即拿出當年訪台與黃董事長的合照，暢談當年往事。

請繼續往下閱讀...

瓦利德表示，非常推崇台灣在經濟及民主方面的卓越成就。早年他的碩士論文就是研究中國近代相關歷史，對1949年後兩岸的演變十分了解，就他觀察，台灣仍具十足的經濟發展潛力，近年也有意加強對台灣投資，例如他旗下的四季飯店集團原有意投資台灣，可惜台灣業者惜售，現在已在桃園機場附近投資過境旅館，如有適當項目，希望繼續投資台灣。

貿協表示，瓦利德旗下及投資入股的企業包括房地產、觀光旅館、金融、科技、媒體、娛樂、電商等。經黃志芳介紹貿協角色與功能之後，瓦利德親王表示希望未來雙方保持聯絡，就未來可能合作的項目，請貿協推介台灣合適的潛在合作伙伴，一起推動。

此外，貿協也說，兩人也就沙國家石油公司Saudi Aramco即將推動股票公開上市(IPO)、未來石油在全球產業及經濟的角色，油價的走向，美中貿易戰等交換意見。瓦利德親王表示，全球經濟現處於不確定動盪的局面，短期內不會好轉，但企業家如用心觀察，仍可找到合適的商機。沙國雖然天然資源豐富，但也深知不能過度依賴石油，正全力推動「願景2030」的國家改造計劃，近來亦推動一系列的經濟、社會改革，將出現很多商機。

尤其像開放觀光將造就觀光產業，提高女姓的社會參與，將出現新一波女姓經濟商機等。他正在吉達興建全球最高的摩天大樓，高度超過一千公尺，是目前利雅德總部大樓「王國塔」高度的三倍，就是看好沙國經濟發展的態勢。

貿協透露，瓦利德親王雖出身沙烏地王室，卻是一個白手起家的成功企業家、投資家。1980年以1萬5,000美元創業，以他獨到投資眼光及智慧，不斷擴大企業版圖，進而成為中東首富，被譽為阿拉伯的「華倫·巴菲特」、「中東股神」。黃志芳表示，親王不但被稱為中東的巴菲特，事實上巴菲特也曾說過:「人們譽我為美國的瓦利德，這對我是最大的讚美」，於是黃志芳當面請教親王他的投資哲學

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