營收老大鴻海稱霸12年　2到5名的總和　台積電蟬聯9年獲利王

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張榮恩攝）

記者吳靜君／台北報導

中華徵信所今（5）日公布百大企業，其中營收總額最高的是鴻海集團，已經連續稱霸12年，營收總額破6兆元大關，來到6兆5,127億元，年營收增長超過一成，而且其營收甚至超越2到5名的總和。

中華徵信所分析，主要是鴻海集團透過併購，和擴大蘋果外的新客戶有關。此外，鴻海的總營收，甚至是超過第2名至第5名的總和。

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根據中華徵信所所公布，營收前10大集團分別為鴻海科技、台塑、聯華神通、和碩、金仁寶、台積電、廣達電腦、緯創資通、潤泰及富邦。在營收前10大集團中，快速成長的集團則有和碩集團，以及受惠於油價波動的台塑集團，營收分別成長11.39%、15.29%，兩者營收成長皆高於2017年，為表現最好的集團。

而令人感到失望則是廣達電腦集團及富邦集團，2018年營收成長率分別僅0.67％、0.25％。

▲營收前十大集團。（圖／中華徵信所提供）

▲台積電連續9年獲利王，是台灣最會賺錢的集團。（圖／達志影像／美聯社）

台積電蟬聯9年獲利王 華新麗華、國巨新進前10大賺錢榜單

但是誰又是最會賺錢的集團呢？賺錢最多的10大集團排行榜中，台積電集團在先進製程頁獻度提升下，稅後純益續創新高，以3,521億元穩坐龍頭地位，並連續9年蟬聯獲利王寶座。

稅後純益前10大集團中，華新麗華集團和國巨集團都為首度進榜，華新麗華從上一年的第17名一舉搶下第8名，而國巨更是從上一年的47名，強勢擠進第10名，搶眼成績主要與被動元件產業在2018年獲利大爆發有所關聯。