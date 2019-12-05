LINE投資TaxiGo通過投審會核准　「LINE TAXI」將創新叫車服務體驗

▲LINE台灣正式成為TaxiGo的最大股東，並攜手經營「LINE TAXI叫車平台」。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（5）日宣布已獲得經濟部投審會核准，完成對觔斗雲聯網科技股份有限公司（TaxiGo）的投資案，意味著LINE台灣正式成為TaxiGo的最大股東，TaxiGo原經營團隊將與LINE攜手經營「LINE TAXI叫車平台」，未來將以確保合法業者權益為前提，創新叫車服務體驗。



LINE台灣董事總經理陳立人表示，雙方順利推動這項投資案，也代表著LINE正構築的生態圈，在交通解決方案的重要一步正式到位，期許未來雙方發揮彼此優勢，打造創新的叫車服務體驗，並歡迎更多台灣計程車隊一起加入這個開放平台。



TaxiGo共同創辦人暨執行長陳泰成表示，TaxiGo致力通過科技改善台灣叫車市場，LINE不僅在TaxiGo創業初期就給予非常多的支持，並且認同TaxiGo的創業理念，未來希望結合LINE的力量讓台灣的叫車服務更上一層樓。



TaxiGo在2017年加入LINE新星計畫，運用LINE的聊天機器人與平台技術，讓用戶無須下載其他程式，只需要透過手機裡的LINE，就能使用叫車、付款、分享行車路徑等功能，而「LINE TAXI 叫車平台」也在今年10月正式上線以來，持續累積達70萬的用戶數。