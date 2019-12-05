昇陽半導體也加碼！經部：四家根留龍頭企業投資168億添柴火

▲經濟部今（5）日宣佈包括昇陽國際半導體、穩懋半導體、全球傳動及不具名RFID(無線射頻辨識)等廠商，將在台投資超過168億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（5）日宣佈包括昇陽國際半導體、穩懋半導體、全球傳動及不具名RFID(無線射頻辨識)等廠商，將在台投資超過168億元，帶來1,295個本國就業機會，為國內經濟發展增添柴火。

經濟部投資台灣事務所今天召開「根留臺灣加速投資行動方案」第13次聯審會議，官員表示，截至目前已有31家根留臺灣企業響應投資近830億元，預期可創造5,925個本國就業機會。

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穩居全球最大晶圓薄化代工與臺灣最大晶圓再生代工寶座的昇陽國際半導體，超過九成產能提供台積電、聯電、力積電等國內大廠使用。隨著台積電、美光等國際晶圓代工、記憶體大廠加速布局先進製程，持續擴大投資，帶動再生晶圓需求急遽增溫。

昇陽國際半導體看好物聯網(IoT)、AI、高速運算、車用電子等市場逐步發酵，昇陽國際決定大舉擴充再生晶圓產能，將在新竹竹科廠新設二條業界最先進再生晶圓自動化產線，並且持續開發先進製程與新技術，使代工服務應用領域更加廣泛，維持競爭優勢。可帶來117個本國就業機會。

穩懋半導體是全球第一大砷化鎵晶圓代工廠，深耕晶圓代工產業近20年，客戶涵蓋歐、美、亞洲的國際IDM大廠及IC設計公司，包辦全球砷化鎵元件市場多數廠商。砷化鎵元件是無線通訊與光通訊產業必備元素，由於終端應用已由手機擴散至物聯網(IoT)領域，未來無線傳輸及光通訊產業將維持成長。

看好5G無線通訊及光電元件將是兩大成長引擎，砷化鎵元件在物聯網(IoT)、車聯網(V2V/V2X)、5G商轉的潛在需求可望水漲船高，穩懋將持續擴建桃園的廠房與無塵室、添購機器設備、新增逾600個本國就業機會，擴充產能以滿足產業需求。同時持續投入研發資源開發5G及光通訊相關技術，以取得市場先機，維持全球領先地位。

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