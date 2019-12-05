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貿易戰加劇市場波動　瑞銀：逾8成投資人認為未來更具挑戰性

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▲▼瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪。（圖／記者紀佳妘攝）

▲瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（UBS）今（5）日發布最新投資者觀察報告指出，「2020年是一個重要的抉擇之年」，逾8成台灣投資人認為未來投資環境更具挑戰性，其中地緣政治是影響市場的重要變數，因此反映在投資策略上，台灣投資人同步增持現金、股票。

受到英國脫歐、美國總統大選、貿易戰等地緣政治影響，明年仍充滿不確定性。瑞銀亞太客戶戰略辦公室副總裁賴才琪表示，「2020年是一個重要的抉擇之年」，因此有「3P」值得關注，首先是人（People），千禧世代逐漸邁入中年，成為社會核心族群，加上嬰兒潮世代將達到退休年齡，未來10年結構變化將產生重大影響。

請繼續往下閱讀...

再者是速度（Pace），逾9成投資人認為世界變化越來越快；最後是未來潛力（Potential），看到人口老化、智慧科技、人工智慧、自動化應用、能源等5大趨勢，並看好醫療保健、科技及能源產業，其中千禧族群最樂觀，並對永續投資最感興趣。

瑞銀最新發布「投資者觀察報告」，訪談逾3,400名擁有100萬美元以上可投資的民眾，包括台灣、新加坡、日本等市場，發現79%投資人認為未來市場波動將會提高，其中4成以上關注中美貿易衝突；不過，有6成2台灣投資人預期亞洲市場未來10年成長快於其他地區，高於全球的平均47%。

此外，有54%全球投資人預期大陸市場將成為亞洲成長最快速的區域，不過台灣投資人只有41%這樣認為；高達81%台灣投資人認為投資環境比5年前更具挑戰性，比重高於全球平均72%、亞太平均73%。

調查也顯示，76%台灣投資人認為帶動市場因素，並非是企業基本面，更多是由地緣政治事件所致，高於全球的平均66%、亞太區64%。進一步觀察投資策略，全球投資人選擇增持股票比現金多，而台灣投資人則是同步增持現金、股票。

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