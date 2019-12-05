NCC：全力配合5G專網專頻政策　採使用者付費原則



▲行政院通過指配4.8-4.9GHz頻段作為5G專網頻譜（圖／123rf）



記者陳世昌／台北報導



行政院5日通過指配4.8-4.9GHz頻段作為5G專網頻譜，NCC表示全力配合專網專頻政策，於110-111年間擇期開放申請，並將就需求部分進行必要審查，以符合「專網專頻」政策目標，並採用使用者付費原則，避免影響5G商用服務正常發展，NCC並鼓勵電信業者與各相關業者合作，發展垂直應用服務，共創雙贏。



所謂「專網專頻」，NCC說明，5G應用層面多元，其中B2B型式將扮演重要角色，垂直應用也攸關智慧國家發展，專網專頻可促進5G發展環境。



NCC強調，基於公平近用頻譜稀有資源之前提及使用者付費原則，申請5G專網，仍需繳交合理頻率使用費，其計費原則將參考鄰近頻段之商用頻率競價結果，主要計算參數包括使用頻寬、使用場域面積，並將納入區域係數、公益性質、及行政管理成本等因素予以調整訂定，以拉近與5G商用頻譜之頻率使用成本。



▲國家通訊傳播委員會（NCC）（圖／資料照片）



NCC指出，頻率為國家稀有資源，依預算法第94條規定，應依公開拍賣為原則，在公眾通信使用以外之專用電信頻率，未來將依電信管理法第56條規定，經主管機關審查後核配。NCC將秉持需求明確、實驗先行及和諧共用等三個原則，進行審慎把關，期使國家重大政策可有效落實。

在實驗先行方面，NCC本於鼓勵技術研發與應用創新政策，除了之前開放技術驗證(Proof of Concept,PoC)外，於108(今)年1月2日開放商業驗證(Proof of Business,PoB)，積極提供產業技術與應用試鍊之頻率資源，持續促進有利我國5G發展之基礎環境，鼓勵5G垂直應用場域實證、建構5G新創應用發展環境，以及提供5G技術支援及整合試煉平台。

在和諧共用方面，將採事前預防電波干擾機制，對既有使用(如警消電臺)劃定干擾保護區域，原則上限制5G專網於該區域外設置。如發生干擾情形，將按「頻率指配先後」情形，進行干擾排除，優先保障既有使用。使用頻率如發生干擾，NCC將通知5G專網使用者運用有效技術進行改善，必要時，應暫停發射設備運作；如仍無法排除干擾，應立即停止發射。

NCC表示，為讓我國商用5G網路順利布建，同時促使3.5GHz頻段上鄰C頻段（主要為3.61~4.2GHz）既有使用者皆能得到妥善電波干擾防護，除規劃辦理該頻段內既有業務射頻接收端加裝帶通濾波器（Band Pass Filter,BPF）等相關改善措施建置作業，目前BPF已準備到位，刻正積極戮力於109年5G頻譜得標者依規定進行系統建設前，完成防制鄰頻干擾之完善整備事項。