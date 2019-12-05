　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

NCC：全力配合5G專網專頻政策　採使用者付費原則

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）
▲行政院通過指配4.8-4.9GHz頻段作為5G專網頻譜（圖／123rf）

記者陳世昌／台北報導

行政院5日通過指配4.8-4.9GHz頻段作為5G專網頻譜，NCC表示全力配合專網專頻政策，於110-111年間擇期開放申請，並將就需求部分進行必要審查，以符合「專網專頻」政策目標，並採用使用者付費原則，避免影響5G商用服務正常發展，NCC並鼓勵電信業者與各相關業者合作，發展垂直應用服務，共創雙贏。

所謂「專網專頻」，NCC說明，5G應用層面多元，其中B2B型式將扮演重要角色，垂直應用也攸關智慧國家發展，專網專頻可促進5G發展環境。

NCC強調，基於公平近用頻譜稀有資源之前提及使用者付費原則，申請5G專網，仍需繳交合理頻率使用費，其計費原則將參考鄰近頻段之商用頻率競價結果，主要計算參數包括使用頻寬、使用場域面積，並將納入區域係數、公益性質、及行政管理成本等因素予以調整訂定，以拉近與5G商用頻譜之頻率使用成本。

▲▼國家通訊傳播委員會（NCC）暨交通部大樓。（圖／記者林昱均攝）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）（圖／資料照片）

NCC指出，頻率為國家稀有資源，依預算法第94條規定，應依公開拍賣為原則，在公眾通信使用以外之專用電信頻率，未來將依電信管理法第56條規定，經主管機關審查後核配。NCC將秉持需求明確、實驗先行及和諧共用等三個原則，進行審慎把關，期使國家重大政策可有效落實。

在實驗先行方面，NCC本於鼓勵技術研發與應用創新政策，除了之前開放技術驗證(Proof of Concept,PoC)外，於108(今)年1月2日開放商業驗證(Proof of Business,PoB)，積極提供產業技術與應用試鍊之頻率資源，持續促進有利我國5G發展之基礎環境，鼓勵5G垂直應用場域實證、建構5G新創應用發展環境，以及提供5G技術支援及整合試煉平台。

在和諧共用方面，將採事前預防電波干擾機制，對既有使用(如警消電臺)劃定干擾保護區域，原則上限制5G專網於該區域外設置。如發生干擾情形，將按「頻率指配先後」情形，進行干擾排除，優先保障既有使用。使用頻率如發生干擾，NCC將通知5G專網使用者運用有效技術進行改善，必要時，應暫停發射設備運作；如仍無法排除干擾，應立即停止發射。

NCC表示，為讓我國商用5G網路順利布建，同時促使3.5GHz頻段上鄰C頻段（主要為3.61~4.2GHz）既有使用者皆能得到妥善電波干擾防護，除規劃辦理該頻段內既有業務射頻接收端加裝帶通濾波器（Band Pass Filter,BPF）等相關改善措施建置作業，目前BPF已準備到位，刻正積極戮力於109年5G頻譜得標者依規定進行系統建設前，完成防制鄰頻干擾之完善整備事項。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！涉案清潔工判無期徒刑
蟬聯30年女性「奪命第1癌」！醫曝高致病關鍵…避免7生活習慣
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5大電信競標5G十日登場！估2星期完成第一階段標金超過500億

NCC主委陳耀祥：5G競標激烈標金估達500億

5G競標12月10日開跑每日10回合標頻寬！NCC通過5大電信資格審查

5G釋照6大重點整理！NCC通過「行動寬頻」修正草案12月競標

5G競價12月10日登場！陳耀祥：不會流標也不會少數壟斷

5G競標12月10日開跑每日10回合標頻寬！NCC通過5大電信資格審查

營收老大鴻海稱霸12年　2到5名的總和　台積電蟬聯9年獲利王

貿易戰加劇市場波動　瑞銀：逾8成投資人認為未來更具挑戰性

LINE投資TaxiGo通過投審會核准　「LINE TAXI」將創新叫車服務體驗

昇陽半導體也加碼！經部：四家根留龍頭企業投資168億添柴火

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

營收老大鴻海稱霸12年　2到5名的總和　台積電蟬聯9年獲利王

貿易戰加劇市場波動　瑞銀：逾8成投資人認為未來更具挑戰性

LINE投資TaxiGo通過投審會核准　「LINE TAXI」將創新叫車服務體驗

昇陽半導體也加碼！經部：四家根留龍頭企業投資168億添柴火

NCC：全力配合5G專網專頻政策　採使用者付費原則

閥門龍頭拿下西門子、美孚訂單　捷流閥業明年一月掛牌上櫃

尖端醫攜手花蓮慈濟　醫療科技展分享CIK細胞治療首例

大立光、台積電反彈大漲　台股收盤上漲84點收11,594點

「彭博50」2019代表人物出爐！台南出生的AMD總裁蘇姿豐上榜　唐鳳明年有望入榜

夜市券延長至明年一月底　經長：帶動農曆過年消費買氣

半年鏟肉15kg「瘦出鉛筆腿」！　黃沐妍公開減肥4重點

與卡神楊蕙如親密同遊泰國　蔡易餘：選戰認識！與網軍事件無關

甜瓜連抓進攻籃板「拚到進」轟20分　不配單周最佳？他直言受夠了

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

「黑道太子爺」偷6萬元名酒4折賤賣　5年前曾闖國小狹持學童

營收老大鴻海稱霸12年　2到5名的總和　台積電蟬聯9年獲利王

蔡英文回擊韓國瑜「扮演上帝說」：政府不是上帝！人民才是主人

失望的小民／「破壞國軍形象」的將領，軍人氣節與風骨何在？

三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證　將成為全球第一部5G平板

陽台出現肥美橘貓！半夜翹家喵喵叫　網羨：這是強迫收編啊

財經熱門新聞

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

慧洋海運11月營收11.04億元　脫硫器新船加入更添優勢

人民幣匯價再刷10年新低　換新台幣5萬多賺兩張迪士尼門票

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

彭博：美預計快達成初步貿易協議

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

大聯大收購文曄30%股權延長50天

玉山銀3張神卡發威　連4個月登發卡王

英鎊匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

高通稱5G旗艦晶片超越對手

Apple發通知　將開發票了

更多熱門

相關新聞

強生提2點　英國5G建設不用華為

強生提2點　英國5G建設不用華為

華為的「後門風波」雖未經確切證實，但仍被國際間廣泛抱持懷疑態度。英國總理強生（Boris Johnson）認為，若讓華為參與英國的5G網路建設，很可能會危及國家安全和五眼聯盟的情報關係，而美國總統川普是一個很大的施壓來源。

高通Snapdragon 865採台積電7奈米製程

高通Snapdragon 865採台積電7奈米製程

高通稱5G旗艦晶片超越對手

高通稱5G旗艦晶片超越對手

競標5G十日登場！估2星期完成第一階段

競標5G十日登場！估2星期完成第一階段

電信界最受矚目女強人！諾基亞董座換人　前任網路業務女主管接棒

電信界最受矚目女強人！諾基亞董座換人　前任網路業務女主管接棒

關鍵字：

NCC專頻專網5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面