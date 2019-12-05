閥門龍頭拿下西門子、美孚訂單　捷流閥業明年一月掛牌上櫃

▲台灣蝶閥龍頭捷流閥業今（5）日舉行上櫃前業績發表會，董事長楊大中（圖中）表示，捷流是國內取得國際專業認證許可最多的閥門集團，將於明年一月上旬掛牌上櫃。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣蝶閥龍頭捷流閥業今（5）日舉行上櫃前業績發表會，董事長楊大中表示，捷流是國內取得國際專業認證許可最多的閥門集團，市占率超過六成，打入西門子、美孚、殼牌、中油等國內外一線大廠供應鏈，預計掛牌股本將提升至3.91億元，將於明年一月上旬掛牌上櫃。

捷流閥業成立於民國69年，主要營業項目為工業閥門的研發、設計、製造及銷售，閥門是流體輸送系統中的控制元件，其所生產之閥類產品囊括蝶閥、球閥、其他類閥門及控制閥等產品，產品廣泛運用於石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域不可或缺的流體控制系統設備中。

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楊大中表示，捷流閥業擁有近40年的工業閥門生產經驗，累計超過10個國家，高達97張品質與質量證書，認證數量是國內第一，透過多年累積的自主研發能力，小自15公厘的球塞閥，大至3.4公尺的三偏心蝶閥，都能為客戶量身訂作，成為公司立足產業的利基。

另外，捷流閥業更於105年佈局桃園觀音廠，從事鑄造生產，將產業鏈垂直整合，除了能掌握上游原材料來源品質、掌握與降低生產成本，更深化公司於產業內之競爭力。

根據全球市場研究機構TrendForce集邦科技報告指出，預估2022年全球智慧製造的市場規模將會逼近3,700億美元，2019年至2022年年複合成長率達10.7%，創造精密傳動、控制元件、數據收集與運算等相關將會是未來趨勢。

楊大中指出，捷流閥業之智能化產品，如蝶閥、球塞閥、控制閥等可搭配高階伺服驅動控制及通訊介面達到客戶需求，提供自動化規劃需求，必能在智慧工廠發展趨勢中扮演重要關鍵性角色，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確，將帶動客戶需求增加，並為捷流未來營運成長帶來更大的挹注。

依據財報，捷流閥業2019年10月合併營收為2.3億元、年增39.49％；今年前十月合併營收已達20.11億元，不僅年增28.29％，更繳出超越去年全年營收18.35億元的成績單。