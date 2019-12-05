熊谷連續殺人事件　秘魯外勞闖民宅奪6命「二審改判無期」逆轉逃死

▲ 被告闖入民宅殺害6人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，圖中民宅並非本新聞發生地點）

記者詹雅婷／綜合報導

日本埼玉縣熊谷市2015年發生秘魯勞工持刀闖民宅刺死6人的連續殺人事件，奪走6條寶貴性命，主嫌觸犯搶劫殺人罪，於去年被判處死刑。時隔4年，東京高等法院5日二審判決出爐，改判無期徒刑，推翻一審判決；辯護方主張，被告患有思覺失調症，備受病症煎熬，並無責任能力。

綜合日本放送協會（NHK）、時事通信等日媒報導，被告納卡達（ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン）分別於2015年9月中旬闖入3處民宅，先於14日殺害當時待在家的50多歲田崎夫妻檔後，接著16日在距離不遠的住家刺死84歲獨居老人白石和代，隨後41歲加藤美加子、10歲女兒加藤美咲，還有7歲小女兒加藤春花也被發現在家中倒臥血泊，已無生命跡象。

當年才30歲的納卡達在殺害6人後，現身加藤美加子住處的2樓窗戶旁邊，揮舞手上的刀，最後在員警面前跳窗，墜地骨折，意識陷入昏迷，被緊急送醫。

這起案件受到全日本高度關注，地方法院去年判處被告納卡達死刑。只不過，此案最大爭議點在於，患有思覺失調症的被告是否具有刑事責任能力。時隔4年，二審法院審判長大熊一之5日推翻先前一審的死刑判決，改判無期徒刑；辯護方主張，納卡達犯下的罪行與思覺失調症有極大關係，無法理解當時被告的犯案動機，一審法院認定的「完全責任能力」實屬錯誤。

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