淘金客挖出「團圓金塊」超像甜甜圈　英國史上最大值318萬

▲蘇格蘭一條河中發現英國史上最大的金塊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

一名英國淘金客今年5月在蘇格蘭一條河發現重達121.3克，價值8萬英鎊（約台幣318萬元）的金塊，打破2016年85.7克的道格拉斯金塊（Douglas Nugget）的紀錄，成為英國史上最大的金塊。這個甜甜圈狀的金塊被發現時，是由兩塊可以完美接合的金塊組成，所以也被稱作「團圓金塊」（The Reunion Nugget）。

根據BBC報導，這名淘金客的身分以及挖掘和發現的河流都是完全保密的，但這名淘金客聯繫了著有《發現英國黃金》（Gold Occurrences In The UK）的作者帕爾默（Lee Palmer），向他說明了自己事蹟。帕爾默鑑定後表示，這塊金塊有著甜甜圈狀的外型，而且還是目前英國史上最大的金塊，「裡面沒有任何雜質，是大約22克拉的純金塊，這是非常了不起的發現。」

▲ 團圓金塊（The Reunion Nugget）由兩塊黃金接合而成。（示意圖／路透）

淘金客當時是穿著潛水服，利用一種叫作「狙擊」（sniping）的手段，用臉部向下的姿勢在河中尋找，他首先挖掘到一塊89.6公克重的金塊，約10分鐘後，就找到它的另一半，約31.7公克重的金塊，而兩塊可以很完整的接合在一起，拼成一個甜甜圈的形狀。

帕爾默表示，甜甜圈的洞可能是岩石或冰川撞擊產生的，他希望可以將「團圓金塊」交給蘇格蘭國家博物館收藏，但根據法律規定，可能必須交給英國皇家財產管理署（The Crown Estate）管理。

道格拉斯金塊（Douglas Nugget）原本保持500年以來，英國所發現最大的金塊的紀錄，目前已被團圓金塊（The Reunion Nugget）所打破。