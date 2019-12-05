結婚3年沒小孩！惡男「放火燒妻」她全身70％灼傷當場慘死

▲埃及男子穆罕默德（Muhammad）不滿妻子埃亞（Aya）結婚3年仍然沒有懷孕，竟放火殺人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

埃及羅德法拉什（Rod El Farag）傳出一起殘忍案件，男子穆罕默德（Muhammad）已經結婚3年，太太埃亞（Aya）卻始終沒有懷孕，他氣憤之下竟將老婆綁起來，淋上易燃液體，點火燃燒。據了解，醫護人員趕到時，女子全身70％嚴重灼傷，不幸當場死亡。

In #Egypt, 1.5 million women experience domestic abuse every year, or just above 4,000 a day. 由 Middle East Monitor 發佈於 2019年12月3日 星期二

根據埃及Al-Wafd日報，穆罕默德將老婆捆綁起來，在埃亞身上潑灑易燃的液體，點火以後就把太太獨自留在原地。他前往同一棟大樓的母親家中等待，完全沒有撥打緊急電話求救。

一名鄰居注意到火苗，趕緊報案，但救護車抵達時，醫護人員發現埃亞全身70％灼傷，肺部受損，當場死亡。另一名鄰居透露，穆罕默德自從結婚以後就與母親聯手虐待妻子，因為他認為老婆無法生育。據了解，嫌犯已經被逮捕，移送公共檢察官辦公室。

▲鄰居透露，穆罕默德自從結婚以來就時常虐待妻子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

中東觀察（Middle East Monitor）於3日報導，埃及每年有150萬名婦女經歷家暴，每天超過4000人受害。根據聯合國（UN）數據，埃及15歲至49歲的女性中，有26％的人曾舉報家暴，但實際數字可能遠遠更高，因為許多案件都不會被通報。雖然憲法明文規定，女性應該受到保護、免於暴力，但實際上，家暴在埃及法律中不被定義成犯罪。

報導也指出，埃及全國婦女理事會（NCW）於2017年起草法案，提出家暴的懲罰措施，要求針對女性做出言語或身體攻擊女性的男性被判處1年有期徒刑。國會議員哈格拉斯（Heba Hagras）說，「不幸的是，這個問題也是文化性的。我們的社會變得相信爸爸攻擊女兒是正常情況，即使這對於女孩總是造成不正常的心理傷害。」但是，埃及至今仍沒有任何專門處理此問題的法案。

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