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世界最危險工作！一個失誤即賠上性命　百萬人驚呼：令人佩服

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▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲淘沙工人們不屬於任何公司，都是個人自願的。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界上有各式各樣的工作，然而有些工作是用生命來換錢。近日就有一名網友整理出一則「世界上最危險的五種工作」影片，一上傳YouTube後，許多網友看了直呼「原來自己的命都是別人的命換來的」。

名為「五件小事」的YouTube頻道，日前PO出一支「極度危險的職業」影片，內容整理出世界上最危險的職業前五名，影片提及，這些工作雖然薪水很高，但是在工作的過程中，只要犯了一個小失誤，就可能賠上性命，因此不是一般人都能做的工作。

▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲「採蜜人」一不小心就可能被成群蜜蜂攻擊而掉落懸崖。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

根據影片內容，第五名最危險的工作是「採蜜人」，在尼泊爾喜馬拉雅山深山中，有著世界上最大的黑大蜜蜂，採蜜人會用繩子和竹子製成軟梯，登上近百米高的懸崖尋找蜂巢，用煙霧驅散蜜蜂後，用一支竹竿捅掉蜂巢，將蜂蜜收集在籃子中並垂降到地上，整個過程中沒有任何的保護措施，一不小心就有可能遭受到成千上萬隻蜂群的攻擊，摔落近百公尺高的懸崖。

▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲捕蟹人一次出海的天數為5至12天。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

第四名是「捕蟹人」，根據統計，「阿拉斯加捕蟹人」平均每7天就會有1人過世，死亡率是一般工作的50倍。不僅要應付惡劣的天氣，還要在巨浪中補蟹。每天工作20小時以上，疲勞使補蟹人反應會變得遲鈍，被海浪擊中而溺水身亡。然而平均每一艘捕蟹船可以捕獲約20噸（約2萬公斤重）的螃蟹，每位補蟹人平均五天就可以賺進新台幣60萬至3百萬元。

▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲有些戰地記者雖然沒有死亡，但對於戰爭所造成的精神創傷無法恢復，而選擇退出新聞界。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

第三名是「戰地記者」，為了報導戰爭的真實性，他們不僅要在炸彈紛飛的戰地作即時報導，隨時都有可能被子彈擊中，還得每天看到死傷的場面，即使倖存下來，也有很大的機會罹患心理疾病和精神上的創傷。據統計，自從1989年到1999年，世界各地就有472名新聞記者死於戰爭地。

▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲許多男性靠著淘沙練出一身肌肉。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

第二名是「淘沙工人」，由於非州喀麥隆因當地建築業需要大量的細沙，每年吸引了4000 多名礦工來淘沙。這些淘沙工人搭乘簡陋的獨木舟，在沒有任何防護措施的情況下，帶著沙桶潛到6公尺深的河床淘沙。一桶沙約15公斤重，想要將獨木舟裝滿細沙，需要潛入河底100多次，有些礦工甚至還不會游泳，因此每年都有大量的人死亡。

▲▼極度危險的前五名職業。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

▲排行榜中第一名的職業是「取毒師」。（圖／翻攝自YouTube／五件小事）

第一名則是「取毒師」，由於在國際市場上，「蛇毒」的價格約200美元（約新台幣6,095元），比黃金的價格還要高，因此被稱為「液體黃金」。取毒師必須抓著蛇頭，將蛇牙刺進附在試管口的塑膠片，刺激毒蛇分祕毒液。毒蛇的毒液能夠被製成血清，為相關臨床治療使用。200毫克的毒液可以生產16萬劑的抗毒血清，可以救活4000人的生命，沒經驗的人看上這份工作豐厚的酬勞，嘗試取毒的工作，最後都因此而喪失生命。

影片一PO出，至今已逾136萬觀看人次，網友們紛紛感謝這群為工作而奉獻生命的人，「這種為了工作不顧生命危險的精神，真的令人佩服」、「戰地記者才是真的敬業」、「他們都好偉大」、「他們真的很努力，應該感謝他們」。

▼影片取自YouTube／五件小事，如遭刪除請見諒。

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