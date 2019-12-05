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尖端醫攜手花蓮慈濟　醫療科技展分享CIK細胞治療首例

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▲尖端醫攜手花蓮慈濟　醫療科技展分享CIK細胞治療首例。（圖／尖端醫提供）

▲尖端醫攜手花蓮慈濟參與醫療科技展。（圖／尖端醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

尖端醫（4186）攜手花蓮慈濟醫院今（5）日共同在「2019台灣醫療科技展」，由尖端醫董事長蘇文龍與副總經理黃濟鴻、花蓮慈院院長林欣榮與精準醫學中心主任李啟誠，聯合分享細胞因子誘導殺手細胞（CIK）的細胞治療首例經驗。

細胞治療是「現代醫學的第四根支柱」，尖端醫與花蓮慈濟醫院合作進行的CIK，主要應用在第4期實體癌的治療，適應症涵蓋肺癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等8項常見的癌症，目前已有兩位病人在今年9月下旬收案，並在10月開始接受治療。

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尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫結合生產能力與製程優化，將好的細胞治療產品投入花蓮慈濟等醫療院所，而尖端醫深耕細胞保存與細胞治療領域多年，藉由特管法開放的各種細胞治療項目，完成台灣首例的CIK細胞治療。

尖端醫副總經理黃濟鴻表示，尖端醫最為市場熟知的就是臍帶血幹細胞與成人周邊血幹細胞保存服務，談到特管法屆滿一年，通過衛福部GTP實驗室訪查中，僅有尖端醫是由細胞保存切入治療市場的生技公司。

▲尖端醫攜手花蓮慈濟　醫療科技展分享CIK細胞治療首例。（圖／記者姚惠茹攝）

▲花蓮慈濟醫院細胞研製中心主任孫立易。（圖／記者姚惠茹攝） 

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，以往癌症患者若要尋求細胞治療療法，都必須遠赴國外，如今花蓮慈濟醫院獲得國內第3張細胞治療許可，也是花東首家通過細胞療法核准使用的醫療機構，讓過去需要長期抗戰的癌症治療，現在並非只有開刀或是吃藥的選項，還多一項細胞治療的新選擇。

林欣榮分享，目前花蓮慈濟透過細胞療法兩位病人接受治療的狀況，第一例65歲的陳姓病患是大腸癌且骨移轉，第二例是57歲邱先生直腸癌移轉到肺部，兩人在接受治療後，均無明顯副作用，其中第一例已完成第三次輸液，可自行走動、飲食，但目前療程尚未完成，用藥及復原狀況仍在評估。

尖端醫與花蓮慈濟合作的CIK應用，主要是以抽取自身血液，在體外進行純化、訓練及細胞培養三周刺激活化，讓免疫細胞增加並且活化，再回輸功能性更強免疫細胞去對抗癌細胞，因此細胞的品質與污染必須嚴格管控，所以需經過衛福部核可的GTP實驗室才合法具保障。

目前花蓮慈濟已經獲得衛福部許可自體免疫細胞治療第四期癌症，目前也正在向衛福部積極申請自體免疫細胞治療第一至第三期實體癌，陸續還有9件細胞治療計畫申請案正在審查中，包括自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞，針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風、脊髓損傷、軟組織缺損等。

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