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改善100萬人生活！阿富汗居民哀悼中村哲　「像殺了最親的家人」

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▲▼阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）居民哀悼日本醫師中村哲。（圖／路透）

▲阿富汗東部城市賈拉拉巴德居民點蠟燭哀悼日本醫師中村哲。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本籍醫師中村哲（Tetsu Nakamura）生前以在阿富汗的援助工作聞名，他4日卻被身分不明的槍手攻擊，送醫後傷重不治，享壽73歲。阿富汗當地民眾則自行舉辦追悼會，人們點起蠟燭，神情哀傷；一位居民說，「我感覺他們殺了我最親密的家人。」

中村哲是非政府救援組織白沙瓦會（Peshawar Kai）負責人，多年來以各種方式幫助阿富汗人民，包括修建灌溉水渠，進行綠化工作。NHK報導，阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）許多民眾點起蠟燭，哀悼中村哲的逝世，牌子上寫著「抱歉我們不能保護你，抱歉日本」、「生為阿富汗人，死也是」。

一名40多歲的農民感慨，中村哲總是不斷提供幫助，他聽聞死訊時非常悲傷。中村哲的座車4日在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）遇襲，他被送往當地醫院，傷重不治。目前還沒有組織聲稱對這起襲擊事件負責，警方說明，包含司機與中村哲保鑣的另外5人也都在事件中喪生。

《紐約時報》報導，賈拉拉巴德的居民又稱中村哲為「穆拉德叔叔」（Uncle Murad）。哈希米（Hamidullah Hashemi）感嘆，他好像失去最親密的家人，中村哲向大家展現出什麼是生活，協助開闢土地，就像當地的領袖。另一名長輩則說，中村哲深愛著阿富汗，「他離開家園來到這邊，幫助這邊的人。」

▲▼日本人道醫師中村哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲中村哲的死訊，讓受過幫助的阿富汗居民難以接受。（圖／達志影像／美聯社）

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）10月曾授予中村哲榮譽公民身分，他表達最深沉的傷痛，並命令維安單位找出肇事者。日本首相安倍晉三則震驚中村哲的死訊，同時形容他對阿富汗做出重大貢獻。

中村哲1980年代離開日本，前往阿富汗與巴基斯坦治療痲瘋病患，後來認知到，嚴重乾旱造成的死亡人數比起他能拯救的患者多出太多，便開始協助改善農業灌溉設備。他曾表示，醫生一次只能對待一名病人，完善的農業設施卻能幫助整個地區，「我喜歡看到村莊重生。」

1946年出生日本福岡縣的中村哲，第一次接觸阿富汗東部時才30歲左右，他2003年獲得「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award），根據該獎發布的傳記寫道，最初他受到昆蟲採集的吸引，徘徊在阿富汗與巴基斯坦的山區邊界，然而很快就發現自己收到許多醫療援助的請求。

▲▼阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）居民哀悼日本醫師中村哲。（圖／路透）

▲人們舉行哀悼會。（圖／路透）

從醫學院畢業後，中村哲回到巴基斯坦邊界城市白沙瓦（Peshawar），在當地建立診所，治療居民與逃離戰爭的難民，隨後他又在阿富汗南加哈省開設診所，此區受到乾旱影響，缺乏乾淨水源，患者營養不良又腹瀉。

中村哲曾告訴NHK，飢餓、乾旱都是醫療無法解決的問題，「我們意識到我們需要突破醫療的狹窄領域，致力確保人們有足夠的食物跟水。」

報導指出，阿富汗南加哈省當局表示，直到中村哲被殺害前，他與團隊協助修建的水道改善近100萬人的生活，灌溉過去曾受到乾旱影響的土地面積達近6萬英畝。

►救援當地35年…日本人道醫師中村哲　阿富汗東部遭槍擊殺害

 
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