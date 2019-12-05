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諷刺共產遭剝奪國籍40年　米蘭・昆德拉終於當回捷克人

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圖文／鏡周刊

90歲的捷克作家米蘭・昆德拉40年前因諷刺極權共產主義，遭到當局剝奪國籍，作品也被列為禁書，捷克外交部4日親自將相關文件送到旅居法國的米蘭・昆德拉夫妻手中，兩人重獲捷克公民身分，捷克外交部也感謝米蘭・昆德拉「讓捷克享譽全球」。

現年90歲的捷克作家米蘭・昆德拉以作品《生命中不能承受之輕》享譽全球，在1968年曾參與「布拉格之春」的改革運動，該運動最後遭到軍隊鎮壓，他在第一部作品《笑話》中就大力批評共產主義的極權統治，譴責蘇聯的入侵行徑，在布拉格被蘇聯占領後不久，他的作品就被列為禁書。

1975年米蘭・昆德拉流亡法國，1979年因為出版小說《笑忘書》，裡面將當時為極權主義、共產國家的捷克斯洛伐克總統描述為「遺忘總統」，遭到剝奪國籍，1981年米蘭・昆德拉歸化為法國公民，在捷克1989年天鵝絨革命前，他的書籍都未曾在家鄉解禁，米蘭・昆德拉曾在晚年接受採訪時稱自己為法國作家，認為自己的作品應歸類為法國文學。

捷克外交部今（4日）宣布，上月28日米蘭・昆德拉和妻子已經從捷克駐巴黎大使手中接獲相關文件，2人恢復捷克公民身分，整個過程沒有儀式，由外交人員親自送交，捷克外交部也感謝米蘭・昆德拉「讓捷克享譽全球」。


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