媽拿「塑膠袋套3歲兒子頭上」縱火燒家！　自捆雙腳打911求救

▲47歲女子魯伊斯（左）在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後把自己雙腳捆綁起來，撥打911求救。（圖／Santa Paula Police Department、免費圖庫CC0）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州聖保拉（Santa Paula）傳出一起離奇案件，47歲女子魯伊斯（Maricela Magana Ruiz）於1日在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後把自己雙腳捆綁起來，撥打911求救，幸好母子倆平安獲救。據了解，警方目前仍不清楚犯案動機，但是她已因縱火、危害兒童重罪被逮捕。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，魯伊斯1日在住宅1樓客廳縱火，上樓將3歲兒子帶到臥室裡，雙手綑綁起來，再將塑膠袋套在孩子頭上。她隨後來到另一個房間，把自己的腳也綑綁起來，打電話通知父親，直到晚間6時10分才撥打911求救。文圖拉郡（Ventura County）消防局緊急撲滅火勢，母子倆也順利被救出，因吸入大量濃煙，送往當地醫院治療。

▲警方調查發現，魯伊斯撥打許多通電話以後才打911求救，她本人就是縱火犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



警察局長羅德里格斯（Matthew Rodriguez）向KTLA電視台表示，嫌犯先是打了許多通電話，最後才撥打911，延遲救援時間，由於求救時透露「與兒子在家中遭到綑綁」，讓相關單位採取大規模行動，「小男孩真的被嚇壞了，他獨自被留在臥室，想要逃生並且拯救媽媽。」

據了解，魯伊斯因危害兒童、縱火的重罪指控遭到逮捕，由於涉嫌縱火，保釋金被提高到50萬美元，小男孩則被父親安置。《洛杉磯時報》報導，檢警目前仍不清楚犯案動機，但等到更多證據出爐，也許會提出更多指控。局長羅德里格斯指出，「我們正在調查許多不同的可能性，包括與孩子的父親爭取監護權，或者試圖殺害兒子再自殺。」



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