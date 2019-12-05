　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽拿「塑膠袋套3歲兒子頭上」縱火燒家！　自捆雙腳打911求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國加州47歲女子魯伊斯（Maricela Magana Ruiz）在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後將把自己的雙腳捆綁起來，撥打911求救。（圖／Santa Paula Police Department、CC0）

▲47歲女子魯伊斯（左）在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後把自己雙腳捆綁起來，撥打911求救。（圖／Santa Paula Police Department、免費圖庫CC0）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州聖保拉（Santa Paula）傳出一起離奇案件，47歲女子魯伊斯（Maricela Magana Ruiz）於1日在自家縱火，綁住3歲兒子雙手以後，將塑膠袋套到孩子頭上，最後把自己雙腳捆綁起來，撥打911求救，幸好母子倆平安獲救。據了解，警方目前仍不清楚犯案動機，但是她已因縱火、危害兒童重罪被逮捕。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，魯伊斯1日在住宅1樓客廳縱火，上樓將3歲兒子帶到臥室裡，雙手綑綁起來，再將塑膠袋套在孩子頭上。她隨後來到另一個房間，把自己的腳也綑綁起來，打電話通知父親，直到晚間6時10分才撥打911求救。文圖拉郡（Ventura County）消防局緊急撲滅火勢，母子倆也順利被救出，因吸入大量濃煙，送往當地醫院治療。

▲▼火災,縱火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方調查發現，魯伊斯撥打許多通電話以後才打911求救，她本人就是縱火犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警察局長羅德里格斯（Matthew Rodriguez）向KTLA電視台表示，嫌犯先是打了許多通電話，最後才撥打911，延遲救援時間，由於求救時透露「與兒子在家中遭到綑綁」，讓相關單位採取大規模行動，「小男孩真的被嚇壞了，他獨自被留在臥室，想要逃生並且拯救媽媽。」

據了解，魯伊斯因危害兒童、縱火的重罪指控遭到逮捕，由於涉嫌縱火，保釋金被提高到50萬美元，小男孩則被父親安置。《洛杉磯時報》報導，檢警目前仍不清楚犯案動機，但等到更多證據出爐，也許會提出更多指控。局長羅德里格斯指出，「我們正在調查許多不同的可能性，包括與孩子的父親爭取監護權，或者試圖殺害兒子再自殺。」
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
高以翔女友親吐：我是癡情的人　3年熱戀用這方法維持新鮮感
外送員沒零錢找！女客丟麻油雞攻擊+怒抓下體
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FBI：黑色星期五「槍枝背景查核」飆破20萬件　創史上第2高

哥倫比亞示威者提13項訴求「談判陷僵局」　掀第三波全國性罷工

夜店保鑣狂酸19歲學生妹「太胖太醜」免擔心被硬上！下場超悲劇

「全球最適移居城市」台北連2年奪冠！外國人讚：生活品質好、居民友善

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

北極熊身上被噴黑色大字「T-34」！　學者憂心破壞狩獵能力

妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

澳洲廢除《尋求庇護者醫療轉移法》　當局：防堵國安危機漏洞

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

16歲嫩妹失蹤　爸媽「跟定位衝進摩鐵」幫皮條男賺錢…1700全套虧慘！

媽拿「塑膠袋套3歲兒子頭上」縱火燒家！　自捆雙腳打911求救

烏克蘭新納粹分子現身香港街頭　理工大學警戒線前拍照：為自由而戰！

安倍祭13.2兆日圓經濟振興政策　鎖定「3大重點」鞏固政治支持度

諷刺共產遭剝奪國籍40年　米蘭・昆德拉終於當回捷克人

「履歷造假到發光」錄取年薪560萬工作　她被抓到扮前老闆自誇慘關1年

巴西將失去「聯合國表決權」　年底還不出1.2億就GG

南韓軍人「藉保護脫北女名義」性侵逾1年！　她二度懷孕被逼墮胎

大馬紋身展竟出現「半裸場面」　文化部下令徹查

影／波蘭滑雪勝地氣爆　3層樓別墅「秒移為平地」釀2死…6人埋瓦礫堆待救！

菲律賓男來台「打工」　竟與台灣人在住家種大麻

16歲嫩妹失蹤　爸媽「跟定位衝進摩鐵」幫皮條男賺錢…1700全套虧慘！

反送中港警監督報告　12月底前遞交林鄭月娥

韓陣營質問「民進黨憑什麼連任？」　卓榮泰嗆：憑國民黨的候選人是韓國瑜

快訊／回擊抹黑廣告　蔡英文狠嗆韓國瑜：大家想問他「憑什麼選總統」？

快儲水！配合國道補強工程　南投市、草屯部分地區11日停水15小時

2020台灣燈會主題曲上架　台中在地椅子樂團量身定做

茵芙婚變：我覺得我有盡力　提到「爸媽」瞬間淚崩

林宜瑾指控對手是統戰最後一塊拼圖　林燕祝：20年奧步再現

第二波公費流感疫苗「8日開打」　北市聯醫5院區加開診次！

國際熱門新聞

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

警撫摸女遺體乳房　畫面全被錄下

9月大女嬰疑因貓咪趴臉窒息亡

她被妒夫逼吞婚戒痛毆　赤裸慘死

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

木工被切斷拇指！乾等3天才動手術

4國領袖背後嘲笑　川普：雙面人　

13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

歌手帶女兒驗處女　紐約州要立法禁止

士兵抓狂掃射同袍　至少5死

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

歐洲議會外委會通過決議　挺台聲量增

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

更多熱門

相關新聞

FBI：黑五「槍枝背景查核」史上第2高

FBI：黑五「槍枝背景查核」史上第2高

根據美國聯邦調查局（FBI），他們在11月29日「黑色星期五」（Black Friday）實施的「槍枝背景查核」數量高達202,465件，比去年同期成長11％，甚至達到史上第二高的紀錄，顯示槍枝銷售數量正在上升。據了解，查核時可能出現重複調查現有執照，或者忽略一次購買多把槍械的情況，但此數據仍被視為「反映槍械銷售趨勢」的重要指標。

大砍關稅　日參議院通過日美貿易協議

大砍關稅　日參議院通過日美貿易協議

賀錦麗退選　拜登有意邀她當副手

賀錦麗退選　拜登有意邀她當副手

珍珠港美軍基地槍擊2死　槍手為海軍

珍珠港美軍基地槍擊2死　槍手為海軍

13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證

13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證

關鍵字：

北美要聞加州縱火

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面