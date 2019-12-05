72歲前環球小姐升格當阿嬤...保養超好根本少女！驚豔近照曝光

▲72歲前環球小姐，美貌超驚豔。（圖／翻攝自IG／apasrahongsakula）

記者錢玉紘／綜合報導

現在醫學美容或技術超發達，許多「美魔女」保養得宜，讓人完全看不出來年紀。泰國第一位環球小姐亞芭詩拉（Apasra Hongsakula）今年已經72歲，但近日發布的幾張照片讓網友超驚艷，歲月完全沒留下痕跡，看起來一點也不像是年過7旬的阿嬤。

亞芭詩拉1947年出生於曼谷，今年已經72歲，1965年，18歲的她在環球小姐的比賽上，成為第一位奪冠的泰國人，也是第二位亞洲人。當時的亞芭詩拉五官精緻深邃，笑起來甜美可愛，知名度大開。

▲亞芭詩拉跟孫子站在一起，看不出來是阿嬤。

奪冠一年後，就跟當時泰國詩麗吉王后的堂弟結婚，後來改嫁給泰國富商奇拉維特（Suthikiati chirathvat），也是泰國中央廣場飯店的董事長，後來也離婚，兩段婚姻各有一個兒子，其中小兒子Pok是泰國當地知名網紅名人及Youtuber。亞芭詩拉也曾在1973年以及1979年擔任環球小姐的評審，。

剁罐後已經過了半個世紀，亞芭詩拉已經當奶奶了，但是近期的幾張照片看起來完全不像72歲的樣子，跟孫子孫女站在一起更像媽媽，依舊美艷動人，讓網友超驚訝，驚呼不愧是環球小姐。

根據馬來西亞《中國報》報導，有傳言亞芭詩拉記年前曾經砸大錢動整型手術，但是被其經紀人否認。