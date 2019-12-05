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安倍祭13.2兆日圓經濟振興政策　鎖定「3大重點」鞏固政治支持度

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府今（5）日公布約13兆日圓的經濟刺激方案，外加9.4兆日圓新支出，總體規模來到26兆日圓。首相安倍晉三對此表示，此方案的基礎囊括3大重點，包括確保災後重建安全、為克服經濟下行風險提供支持，並為2020年東京奧運結束後的日本做準備。

綜合彭博、半島電視台等外媒報導，這項計畫是以提振經濟為目標，避免明年初受到全球市場變動而引發的經濟衰退。分析指出，安倍晉三有意透過這項計畫，讓經濟衰退的風險降到最低，避免「安倍經濟學」（Abenomics）變得黯然失色，並在歷經醜聞風波後，為自身鞏固政治支持度。

▲▼ 日本消費稅,消費稅,日本商店。（圖／路透）

▲ 日本近期經濟成長趨緩，背後原因為出口下滑、消費稅上漲及自然災害衝擊。（圖／路透）

另據中央社報導，日本政府將在災後重建方面投入約7兆日圓，加強河川堤防基礎建設、加速製作土石災害防災地圖、推動道路電纜地下化等；在預防經濟衰退風險方面，當局也會投入約7兆3000億日圓的資金，提供「就職冰河期世代」3年協助，加強農林水商品擴大出口；著眼於東京奧運後的日本經濟，政府也預計砸下約11兆7000億日圓的費用，自2020年9月起祭出「個人號碼卡」購物點數方案等。

只不過，儘管這項方案規模相當大，但專家認為，支出效果在短期內將會是有限的，因為日本類似經濟刺激方案的總體數字通常被誇大，實際支出預計小得多。報導指出，在總體規模26兆日圓的刺激政策當中，有13兆日圓為財政支出，其他來自民間部門投入。

此外，日本債券市場並未因此出現波動，瑞穗證券有限公司東京資深經濟學家Toru Suehiro強調，這對債券市場影響有限，「考量到實際支出，明年經濟會稍微比今年好一些。」

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