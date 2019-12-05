領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

▲領過退休金的銀髮族再返回職場，雇主仍舊要幫加保新制勞退。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

台灣已經步入高齡化社會，不少中高齡、高齡者銀髮族，退休後再重返職場漸成為趨勢，勞保局指出，無論是否領取勞保老年給付或勞工退休金後再受僱工作，就適用勞基法，只要是適用勞基法的受僱勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶），就是勞退新制的強制提繳對象，沒有年齡上限，雇主應按月提繳勞工退休金。

勞保局表示，無論是否領取勞保老年給付或勞工退休金後再受僱工作，只要適用勞基法，雇主就應提繳勞工退休金「勞退新制」與「勞保老年給付」是兩種不一樣的制度，只要是適用勞基法的受僱勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶），就是勞退新制的強制提繳對象，沒有年齡上限，雇主應按月提繳勞工退休金。

請繼續往下閱讀...

所以即使是已經領過勞保老年給付或勞工退休金後再受僱工作的銀髮族，無論是全職人員或是兼差的部分工時人員，只要僱用的公司適用勞基法，雇主仍應自勞工到職日為其提繳不低於每月工資6%的勞工退休金至離職日止。

另外，依照規定，已領取勞工保險老年給付者，不可以再參加勞工保險普通事故保險及就業保險，但是如果重回職場受僱工作，雇主得申報其參加職業災害保險，保險費全部由雇主負擔，萬一發生職災事故就可以有職業災害保險給付的保障。

勞保局說，對於日趨增加的退休銀髮族再回職場，體力上雖沒有年輕人好，但他們的工作熱忱、技巧與專精度，一點也不會輸給年輕人，勞工退休後再重返職場，雇主仍應該為勞工強制提繳退休金，以及可以申報他們參加職業災害保險，勞工們千萬別疏忽了。

最後，勞保局再提醒，重返工作崗位的銀髮族群們，注意查詢勞工退休金個人專戶資料，以掌握雇主是否確實為自己提繳勞工退休金，別讓自己的權利睡著了。

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

