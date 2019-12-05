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新挑戰！銀行經營　非金融風險與日俱增　不確定性增溫

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▲▼示意圖,財經,財政,財富,金融,股市,銀行,貨幣,有錢,經濟,投資,金錢,全球（圖／123RF）

▲金融業者認為，未來遇到的風險不只來自金融，還有非金融，也讓經營更具挑戰（圖／123RF）

記者吳靜君／台北報導

安永與國際金融協會(IIF)共同發布最新2019《銀行風險管理調查報告》列出銀行風險長及資深風險管理主管關注的未來十大風險因素，未來的風險將從金融風險轉向非金融風險。

安永所公布的這份報告，是針對43個國家、94個金融機構進行調查。調查對象幾家在其所屬國家的前五大銀行的重要子公司，參與調查者為銀行的風險長或資深風險管理主管。

請繼續往下閱讀...

安永企業管理諮詢服務執行副總經理張騰龍指出，過去10年金融業者加強風險管理方式比較明確，在取得預算及資源之後，改善監理機關的要求。但是，未來10年的風險管理會更加艱鉅，包含從金融風險轉向非金融風險；從有明確法規可規範，發展成模糊不確定的風險；且無論是對主管機關或業者而言，並沒有標準化的解決方案，風險長與其團隊必須在風險影響到企業財務及聲譽之前，儘速引導銀行採取行動。

金融業者　重視資料隱私與網路風險

從調查當中，也可以得知金融業者風險思維也正在轉變。逾半數銀行將資料隱私視為未來5年重要新興風險之一。69%認為新科技帶來產業破壞；65%因數位化產生改革；59%擔心地緣政治風險。而大多數銀行也相信，未來5年可能會發生系統性的攻擊或重大風險事件，希望增聘相關專業人才因應，或從既有工作中培養人

連續三年安永調查顯示，網路安全是銀行風險長與董事會均認為排名第一的風險，前十名的非金融風險項目也較往年增加，顯示金融業未來將在更多不確定因素下維持營運。

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