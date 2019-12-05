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台泥獲亞洲IIA國際創新獎　為台灣傳產企業首例

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▲▼ 台泥獲亞洲IIA國際創新獎。（圖／台泥提供）

▲ 台泥獲亞洲IIA國際創新獎，由台泥循環經濟小組技術總監鄭昇韋（中）受獎。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由亞洲企業組織 ( Enterprise Asia ) 舉辦的「2019國際創新峰會暨頒獎典禮」昨（4）日晚間在新加坡舉行，台泥企業團以「水泥、環保、能源」港電廠三合一，獨創之跨產業循環設計，榮獲服務與解決方案項目之創新肯定，也是傳產製造業首度獲此殊榮。台泥落實聯合國SDGs指標，2019年承諾科學目標減碳計畫SBTi, 面對氣候變遷，將與國際夥伴，持續朝減碳目標與打造永續城市，盡最大努力。

「國際創新獎IIA」為亞洲企業組織針對氣候變遷與永續發展，鼓勵企業綠色創新之特別獎項，分為產品、服務與解決方案與組織文化三類創新指標，總共有來自30個國家、24種不同產業、超過160家企業報名，今年總共36家企業及組織得獎，其中有5家為台灣廠商，包括光寶（科技業）、國璽（生技）、AXILE（精密機具）、HIWIN（精密機具），台泥則是第一家傳產獲得創新獎的企業。

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台泥這次獲獎的「水泥、環保、能源」港電廠三合一基地，位於太平洋畔花蓮和平村的園區涵蓋和平水泥廠，和平電廠以及和平港，首創水泥生產、能源共享與廢棄物再利用三大循環機制，整體設計融合三大環保功能：零廢棄物、減碳（低排放）以及對環境衝擊最小化。

▲▼ 台泥「水泥、環保、能源」港電廠三合一。（圖／台泥提供）

▲ 台泥「水泥、環保、能源」港電廠三合一。（圖／台泥提供）

台泥指出，水泥廠、電廠所需燃料與其他原料等由和平港直接輸入，製成之水泥產品由海運輸出，比陸運減少至少20倍碳排；第二、水泥生產最重要的原料-石灰石，採用直立式豎井開採法，所有運輸過程，皆在山洞與隧道內進行，減少車輛運輸的環境衝擊，維護礦區附近的生態。第三、水泥原料石灰石，提供和平電廠減少空汙，而電廠發電每年約產生420,000公噸煤灰以及脫硫石膏，100%提供水泥廠成為水泥原料，不僅避免造成海洋汙染，亦達到全資源再利用之目的。

港電廠三合一的環保循環設計，創造許多紀錄，和平電廠是世界唯一無設置灰塘，也就是沒有埋場之環保發電廠；和平港2019年成為歐盟認證之生態港，海底海洋生物豐富: 熱帶魚類、海藻、魔鬼海膽、火箭魚以及珍貴軟珊瑚等，被稱為「和平大堡礁」，台泥預計在2020年將港電廠三合一，打造為開放生態循環工廠，實踐工廠與社區共生共榮的永續理念。

台泥企業團董事長張安平表示，台泥的作為與經營管理，是朝著「以大自然為主體」，以「社會利益為宗旨」的思考角度出發。台泥從設計端體現循環經濟，以水泥製程核心高溫，將戴奧辛與人類大多數的廢棄物無害化處理，不僅替高科技、鋼鐵業及多數事業大廠處理廢棄物，也替日益嚴重的城市垃圾問題找到解決方式。

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