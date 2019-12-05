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「彭博50」2019代表人物出爐！台南出生的AMD總裁蘇姿豐上榜　唐鳳明年有望入榜

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▲彭博50。（圖／翻攝自彭博社）

▲彭博50。（圖／翻攝自彭博社）

記者陳心怡／綜合報導

《彭博》日前公布今年的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，從商業、金融、政治、科技與科學、娛樂等領域，找出50位代表2019年的傑出人物，其中，台灣台南出生的超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿豐（Lisa Su） 、海底撈創辦人張勇和舒萍夫妻，以及美國流行樂天后蕾哈娜都在榜上。

號稱「台南女兒」的蘇姿豐1969年在台南出生，3歲時隨著父母移民美國，25歲拿到麻省理工學院博士學位，發表過40 多篇技術文章，並於2009年當選電子與電氣工程師學會院士。 2014年，蘇姿豐接任AMD執行長，成為史上第一位大型半導體公司女性CEO。她也帶領AMD在面對英特爾、Nvidia等競爭對手時，不被擊垮，並成功接獲蘋果、Google、微軟重要大客戶的訂單。

請繼續往下閱讀...

2017 年，蘇姿豐被《財富》雜誌評為「全球最偉大的50位領袖」之一，被《機構投資者》雜誌評為「排名首位的半導體 CEO」，她目前也是全球半導體聯盟 (GSA) 的董事會主席。這次她被彭博選為2019「彭博50」科技與科學類代表人物。

▲火拼Intel價格不到一半！AMD公開12核處理器Ryzen 9 3900X。（圖／記者周之鼎攝）

▲AMD執行長蘇姿豐。（圖／記者周之鼎攝）

中國大陸最大連鎖火鍋店海底撈創辦人張勇和舒萍夫妻，也在榜單內，第一家海底撈火鍋店於1994年在大陸四川簡陽開張，當時只有四張桌子。後來藉由獨特專屬服務，像是如果顧客獨自一人在餐桌上用餐，店員會把絨毛玩具放在空座位上，另外還有光療美甲等服務，讓海底撈成功擴展到了10個國家，有近600家餐廳的連鎖店。不過，海底撈真正的創新是先進科技技術。去年在中國大陸北京，開設一間全自動餐廳，利用iPad點餐和Panasonic生產的機械手臂送餐。

▲▼海底撈張勇和舒萍夫婦 。（圖／CFP）

▲海底撈創辦人張勇和舒萍夫婦。（圖／CFP）

娛樂方面，包推出爆紅神曲〈Old Town Road〉的歌手Lil Nas X、Youtube上訂閱數最高的非官方頻道T-Series董事長庫瑪爾（Bhushan Kumar）、漫威影業總裁費吉（Kevin Feige） 、美國當代藝術大師KAWS。

另外，年僅22歲卻已擁有個人美妝品牌的億萬富翁Kylie Jenner，被選為商業類代表人物；CNN總裁Jeff Zucker，以及香港反送中示威者等，則被選為政治類代表人物。

此外，《彭博》也預告一些明年度有機會入榜「彭博50」的名單，我國行政院政務委員唐鳳也在榜上，介紹中寫到，唐鳳是台灣第一位跨性別官員，同時也致力於推動「數位民主」。

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲行政院政務委員唐鳳 。（圖／記者張一中攝）

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