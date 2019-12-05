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謝金河：台灣經濟表現可圈可點　谷底攀升態勢明朗！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河昨（5）天深夜，以「用數字讓台灣經濟說話！」為題，在臉書發文指出，台灣各項經濟數據，表現都可圈可點，包括今年前三季逐季GDP成長率都超過南韓，新加坡及香港，全年經濟成長率也會繼續領先；其次，今年預估民間投資成長7.61%，寫下6年新高，各項數據都顯示，台灣的經濟成長率慢慢從谷底攀升，態勢明朗。

謝金河在臉書寫到，台灣經濟一直唱好與唱衰之中擺盪，看好的和看壞的都可以找出一大堆理由。這兩天彭博資訊又點出官方數字比民間機構及外資都樂觀，也暗指台灣經濟待考驗。其實，今年以來外資機構並沒有看好台灣，像標準普爾在第一季就預測台灣經濟會在四小龍殿後；英國經濟學人雜誌也暗示台灣在美中冷戰中會淪為祭品。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，而台灣各大經濟調研機構年初的預測，像星展銀行估台灣今年經濟成長率只有1.9%，中華經濟研究院估2.14%，元大寶華研究院估2.1%，央行2.06%，台經院估2.2%，都比今年台灣前三季的經濟表現低估很多。實際上，台灣今年前三季逐季GDP成長率都超過南韓，新加坡及香港，全年經濟成長率也會繼續領先，對照香港這兩天公布10月零售銷售下跌24.3%，10月到港旅客下跌43.7%，可以看出香港的慘況。

▲主計處公布最新GDP。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處今年數次調高GDP成長率預估。（圖／記者余弦妙攝）

至於大家爭議的台商回台投資，謝金河說，今年預估民間投資成長7.61%，寫下6年新高，過去台灣拉動經濟成長的力道主要來自出口順差，這次民間投資扮演重要角色，可以看出製造業回流是貨真價實的，若再對照第一季新台幣強力升值，更可以看到資金流入的証據。

謝金河說，美中貿易戰造成全球貿易量衰退，全球多數國家出口都出現大衰退，但台灣衰退幅度是最小的。今年前三季香港出口衰退4.6%，新加坡年減5.8%，日本衰退4.5%，南韓前10月衰退10.3%，今天公布11月出口衰退14.3%，災情最嚴重。台灣前10月出口小跌2.4%，其實以台幣計價成長1%，比較難得的是，今年前10月出口美國成長17.7%，出口日本也成長1.5%⋯⋯這代表台灣置身美中貿易戰，全球都受影響的情況下，台灣各項數字表現都可圈可點。

謝金河強調，這些都是今年已經公布的數據，讓數字來為台灣經濟說話吧！

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