她賣遮臉半裸照賺零用　中年客傳「對鏡撸管片」求愛…磁磚露餡竟是繼父！

▲女子賣半裸照賺外快，結果糗大 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少大學生或是上班族，都會為了自己多賺一點錢選擇兼差，現今兼差的方式相當多元，國外一名女子透過販賣自己的「不露臉」裸照賺外快，就在2個月前突然收到一名陌生中年男子的訊息，其個人頁面也都相當保密，一開始女子還不想搭理，但因為中年男窮追不捨，兩人也就開始交換照片「調情」了起來。直到男方傳了一張「廁所」的煽情照，女子當場拿著手機崩潰。

這名女網友在「Reddit」上寫下，在網路上透過社群軟體賣自己的不露臉裸照已經半年，因為生活困難，透過這樣的方式賺錢也比較快，但因為家庭傳統所以也不方便公開，直到收到那張照片的夜晚，真的崩潰、手足無措。女網友2個月前，在推特收到一名中年男子的訊息，想要來一場「照片調請」，但因為礙於受騙，所以當時女網友並沒有搭理。

然而，過了幾天後，中年男子再度訊息，這讓女網友相當好奇的點進去中年男子的個人頁面，發現是幾則政治推文，兩人因此開始聊天。一開始有一搭沒一搭的調情，漸漸地出現了煽情的言語跟照片，中年男甚至傳了一些近距離的半身裸照給女網友，女網友也回敬幾張，「我們幾乎在照片上激情」，就這樣持續一個月。

▲女子與中年男多張對鏡裸照，卻意外曝光身分。（圖／示意圖／免費圖庫pixels）

直到一個星期前，女網友因為無聊傳了訊息給中年男，但卻收到回覆說「妻子在旁邊睡覺，所以不能傳」，於是女網友要求可以到房間的廁所拍一段「打手槍影片」。然而就在對方傳來影片後，女網友一打開就先注意到背景的磁磚相當眼熟，接著看到浴缸，很像是女網友小時候洗澡的浴缸，才恍然大悟「這是我媽的房間！」

女網友瞬間腦袋像被轟炸般，開始思考這名男子根本就是她的繼父，但還是抱著不可置信的心態，要求男方隔天在廁所鏡子的遮臉自拍照，沒想到竟然真的是自己家中、母親房間的廁所。最令女網友擔心的是，萬一繼父與母親一起到她住處，很可能就會發現一切，「因為我曾經還對著自己的廁所鏡子自拍傳給他」女網友崩潰說道。

這則貼文分享在網路上後，被不少鄉民認為太扯，但女網友仍貼出自己的IG連結，但不久後仍刪除。網友們也留言，「親愛的，做這些事情時，盡量將你手機的定位關掉，不然真的糗大！」、「這當下發現真的會崩潰！」