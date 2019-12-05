19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

▲葛萊絲全裸騎馬，推廣「安全帽」重要性 。（圖／翻攝自Facebook／Georgie Grace）



實習記者賴韻如／綜合報導

來自英國考文垂（Coventry）一名19歲女大生葛萊絲（Georgie Grace），日前因發布一連串「全裸騎馬」照而爆紅。她事後承認，會這麼做就是想要引起大家的注意，最終的目的就是希望能夠「喚起騎馬時需戴安全帽的重要性」。

據《每日郵報》報導，葛萊絲目前就讀於摩瑞登莫瑞爾學院（Moreton Morrell College）物理治療獸醫系，平常是一位馬術愛好者，她某天在臉書上偶然看見一則紐西蘭宣導「騎馬戴安全帽」的文宣後，決定自己也跟著效仿，於是她在上（11）月22日一絲不掛、全身上下僅穿著馬靴及安全帽，便騎著她的「小藍」（Blue）拍下「最狂宣導照」。

▲▼葛萊絲說，「我就算全裸，也不會忘記戴安全帽」。（圖／翻攝自Facebook／Georgie Grace）



葛萊絲說道，英國的騎馬比賽中，傳統上只要戴上大禮帽就可參加，但隨著時戴而改變了這項規定，強制「所有騎馬比賽都必須戴上安全帽才能上場」，如今，仍有許多馬術訓練者沒有依照規定配戴安全帽，或是配戴沒有繫上頦帶的帽子，這樣真的非常危險。

葛萊絲的超狂宣傳照曝光後，立刻讓她成為網紅，她也於事後表示，如果我這麼做能夠引起大家注意，並喚起大家對於安全帽的重要性，那真的非常值得。葛萊絲也因此被家人及朋友開玩笑稱為戈黛娃夫人（Lady Godiva），在中世紀的傳說中，戈黛娃夫人向伯爵丈夫要求減少市民們的重稅，裸體騎馬繞行考文垂的大街。